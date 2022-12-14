"Альфа" без ліцензії: що буде з великою компанією олігарха Фрідмана далі

Нацбанк припинив дію ліцензії СК "Альфа-Страхування". Фокус дізнався, що це означає для роботи компанії.

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У фінансовому секторі російські акціонери "Альфи" в Україні володіють, крім банку, також великою страховою компанією "Альфа Страхування" (за підсумками 2021 входила до десятки найбільших в Україні). На початку грудня НБУ припинив ліцензію цієї компанії на надання фінансових послуг. Термін виправлення недоліків компанії дали рік — до 5 грудня 2023 року. Наразі подальша діяльність СК "Альфа-Страхування" під великим питанням. Про це пише Фокус у статті "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній олігарха Фрідмана".

"Вийшла ситуація, коли є власник, який, можливо, і хотів би позбутися активу, але операції з акцій заборонені, тому що власник компанії — громадянин Росії. Виходить замкнене коло. Ліцензія припинена, їм дали рік на виправлення. А що може змінитися за рік у загальному підході до активів громадян із країни-агресора та санкцій, накладених на них?" — коментує ситуацію з ліцензією "Альфи" голова Асоціації Страховий Бізнес В'ячеслав Черняховський.

Сам факт припиненої ліцензії, втім, ще не говорить про повну зупинку діяльності страховика. "Тимчасове позбавлення ліцензії на провадження діяльності з надання страхових послуг фактично означає неможливість страхової компанії укладати нові договори страхування. Оскільки, згідно з Конституцією України, закон не має зворотної сили в часі, всі договори страхування, укладені страховою компанією до втрати ліцензії, залишаються чинними. Тим паче, що для обслуговування цих договорів (оцінка завданих збитків, здійснення страхових виплат) страховій компанії не потрібна ліцензія", — пояснив Ігор Чудовський, керівний партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери".

Але неможливість укладання нових договорів може негативно вплинути на фінансовий стан компанії, про що повідомив В'ячеслав Черняховський.

"Зупинення ліцензії зазвичай не призводить до відновлення діяльності компанії — у неї згодом просто не буде грошей на оплату адміністративних та господарських витрат, коли неможливо укладати нові договори та отримувати приплив фінансів. Резервів вистачить лише на виплати за страховими подіями, але для цього доведеться різко скоротити всі витрати, звільнивши майже весь персонал, відмовитися від офісів, розпродати майно та інше", — зазначив В'ячеслав Черняховський.

Тепер, з урахуванням наданого компанії одного року на "виправлення недоліків", пов'язаних з репутацією, ймовірно, йдеться про можливу зміну акціонера страхової компанії.

"Думаю, постараються зробити те, що робить "Альфа-Банк". Або "замінити" акціонерів — перевести володіння акціями на когось, стосовно кого ще немає санкцій. Тому що продати такий актив — не для галочки", не "Для регулятора", а саме продати — зараз дуже важко. Або повторити те, що зробили в банку, — знайти "довірену особу", формально незалежну, якій передати управління. Але не думаю, що такі дії переконають регулятора — нові заходи впливу накладені саме через акціонерів якісь перестановки в управлінні нічого не змінить навіть у юридичній площині", — зазначив асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

На його думку, повернути страховій Фрідмана ліцензію НБУ зможе або після зміни власників, або у разі зняття санкцій із бенефіціарних власників.

Якщо рішення щодо зміни власників СК "Альфа Страхування" не знайдуть, то компанії просто доведеться згорнути свою діяльність та залишити ринок.

Раніше Фокус писав, що українські страховики відмовилися від можливості скористатися форс-мажорною ситуацією і через це припинити виплату страхового відшкодування до завершення воєнного стану.