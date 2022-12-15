Списать на форс-мажор. Могут ли застройщики прекратить строительство из-за войны

На рынке недвижимости назревает коллапс. Застройщики не могут строить, инвесторы — платить. Считается ли война в Украине форс-мажорным обстоятельством, которое освобождает строительные компании от выполнения обязательств перед инвесторами?

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Тем, кто вложил средства в жилую новостройку до начала войны, в лучшем случае угрожает существенная задержка ввода в эксплуатацию, в худшем — потеря инвестиций. Ведь даже в Киеве, от которого ЗСУ отогнали вражеские силы еще в конце марта, около трети строящихся жилых комплексов остаются замороженными с конца февраля, о чем пишет Фокус в своем новом обзоре "Деньги сейчас, квартира — потом. Могут ли покупатели жилья вернуть деньги за долгострой".

Максим Колдоба, адвокат, партнер юридической компании ASA GROUP отмечает, что в сложившейся ситуации многие застройщики оправдывают затягивание сроков ввода жилья в эксплуатацию Письмом Торгово-промышленной палаты Украины от 28.02.2022 года № 2024/02.0-7.1, где военная агрессия России против Украины признается форс-мажорным обстоятельством.

Однако собеседник Фокуса обращает внимание инвесторов на то, что наличие форс-мажорных обстоятельств освобождает от ответственности за просрочку выполнения обязательств в виде штрафов и пени на период действия таких обстоятельств. Однако, никакой форс-мажор, которым могут спекулировать застройщики, не снимает с них обязанность построить объект недвижимости, ввести его в эксплуатацию и передать инвесторам купленные квартиры.

Иван Топор, старший юрист ЮКК "Де-юре" уточняет, что застройщику недостаточно просто ссылаться на российское вторжение, как на форс-мажор — нужно получить соответствующее заключение Торгово-промышленной палаты. С другой стороны, сам по себе фактор войны в Украине не расценивается, как форс-мажор. Для его подтверждения должно иметь место прямое влияние на конкретный проект застройщика обстоятельств непреодолимой силы — военных действий и т.п.

Следующий важный момент — продолжительность форс-мажора. Например, как уточняет Иван Топор, в конце февраля в некоторых регионах могли перекрывать дороги и пропускать только военный или гуманитарный транспорт, что, скажем, могло заблокировать работу на стройплощадке. В таком случае подтверждение форс-мажора можно получить только на период действия подобных запретов. Также и нахождение строительной площадки на оккупированной территории, по словам собеседника Фокуса, выступает форс-мажором только на период оккупации до освобождения и восстановления транспортного сообщения.

Таким образом, если обобщить изложенное в обзоре Фокуса, можно сделать следующие выводы о правомерности оправдания украинских застройщиков факторами форс-мажора:

для подтверждения форс-мажора необходимо заключение Торгово-промышленной палаты по каждому конкретному случаю;

форс-мажором можно признать оккупацию, нахождение в эпицентре боевых действий, ограничения и запреты, блокирующие работу и т.п.;

сам по себе фактор войны, а тем более подорожание стройматериалов и падение спроса на недвижимость не выступают форс-мажором;

подтвержденный форс-мажор позволяет застройщику отсрочить выполнение обязательств перед инвесторами только на срок, в течение которого имели место обстоятельства непреодолимой силы;

подтвержденный форс-мажор не снимает с застройщика обязательств достроить, ввести в эксплуатацию и передать в собственность инвесторам приобретенную ими недвижимость.

[ + – ] Форс-мажор не снимает с застройщиков обязательства достроить и ввести в эксплуатацию жилые дома Фото: informator.ua

"Попадание снаряда в объект строительства — потери застройщика, который должен отстроить разрушенные части дома. Ведь пока здание не принято в эксплуатацию и не передано под управление ОСМД или управляющего, а квартиры и нежилые помещения не получили покупатели, ответственным за объект строительства остается его заказчик, и все потери возлагаются только на него", — добавляет важное замечание Иван Топор. По словам собеседника Фокуса, период строительства в таком случае может быть продлен только на время, необходимое для восстановления объекта после разрушений.

Простыми словами, киевские застройщики, которые после 24 февраля 2022 года так и не возобновили работы на стройплощадках, не имеют оснований оправдываться форс-мажором и должны выполнить свои обязательства перед инвесторами.

Ранее Фокус писал о сроках и причинах задержек ввода в эксплуатацию жилья в Украине.

Также Фокус сообщал, что во Львове во время войны стоимость жилья в новостройках практически сравнялась с уровнем Киева.