ООН выплатит некоторым украинцам больше 13 тысяч грн: как получить деньги

Деньги выплачиваются внутренне перемещенным людям, пострадавшим от военных действий украинцам, а также гражданам Украины, у которых был статус ВПЛ, но они по каким-то причинам вернулись на места постоянного проживания.

Related video

На фоне продолжающейся войны с Россией, которая пытается разрушить энергетику Украину и угрозой срыва отопительного сезона, ООН в два раза увеличила сумму помощи для украинцев. Об этом сообщает издание VPL.in.ua.

Если раньше украинцам выплачивали 6,6 тыс. грн на человека на протяжении 3 месяцев, то теперь ООН будет выплачивать 13,2 тыс. грн, а продолжительность выплат составит 6 месяцев.

Чтобы получить финансовую поддержку, нужно соответствовать некоторым критериям. Деньги выплачиваются внутренне перемещенным людям, а также людям, пострадавшим от военных действий. Это жители таких областей:

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской;

Одесской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской.

Также на такую помощь могут рассчитывать украинцы, у которых был статус ВПЛ, но они по каким-то причинам вернулись на места постоянного проживания.

Помощь предназначается только для уязвимых категорий населения. К ним относятся:

одинокие родители, содержащие детей до 18 лет;

опекуны над пожилыми людьми (55 лет и старше);

пожилые люди, которые находятся под опекой детей до 18 лет;

семьи, в которых есть один или несколько человек с особенными потребностями;

приемные семьи, опекающие детей.

Кроме того, доход семьи не должен превышать 5,4 тыс. грн на человека в месяц. Выплаты получают граждане, ранее не получавшие помощи от международных организаций. Семья должна подтвердить свою принадлежность к уязвимым категориям документально.

Какие нужны документы

При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи. Каждый должен предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

номер банковской карты;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории населения (справки, выписки);

для детей — свидетельства о рождении.

Семья должна также предоставить номер телефона, на который пришлют сообщение о начислении денежных средств.

Помощь будет начисляться двумя траншами. В случае, если в семье много человек, и размер начисления в одном транше превышает 30 000 грн, то он будет начислен несколькими транзакциями с разницей в сутки.

Подавать заявку нужно в пунктах сбора данных. Адреса пунктов можно узнать по ссылке.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы из Киевской и Харьковской областей, которые пострадали от военного вторжения России, могут получить денежную помощь от американской благотворительной организации HIAS. Сумма помощи — 2200 грн, которая может начисляться каждому члену семьи на протяжении трех месяцев.