ООН выплатит некоторым украинцам больше 13 тысяч грн: как получить деньги
Деньги выплачиваются внутренне перемещенным людям, пострадавшим от военных действий украинцам, а также гражданам Украины, у которых был статус ВПЛ, но они по каким-то причинам вернулись на места постоянного проживания.
На фоне продолжающейся войны с Россией, которая пытается разрушить энергетику Украину и угрозой срыва отопительного сезона, ООН в два раза увеличила сумму помощи для украинцев. Об этом сообщает издание VPL.in.ua.
Если раньше украинцам выплачивали 6,6 тыс. грн на человека на протяжении 3 месяцев, то теперь ООН будет выплачивать 13,2 тыс. грн, а продолжительность выплат составит 6 месяцев.
Чтобы получить финансовую поддержку, нужно соответствовать некоторым критериям. Деньги выплачиваются внутренне перемещенным людям, а также людям, пострадавшим от военных действий. Это жители таких областей:
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Кировоградской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Черниговской.
Также на такую помощь могут рассчитывать украинцы, у которых был статус ВПЛ, но они по каким-то причинам вернулись на места постоянного проживания.
Помощь предназначается только для уязвимых категорий населения. К ним относятся:
- одинокие родители, содержащие детей до 18 лет;
- опекуны над пожилыми людьми (55 лет и старше);
- пожилые люди, которые находятся под опекой детей до 18 лет;
- семьи, в которых есть один или несколько человек с особенными потребностями;
- приемные семьи, опекающие детей.
Кроме того, доход семьи не должен превышать 5,4 тыс. грн на человека в месяц. Выплаты получают граждане, ранее не получавшие помощи от международных организаций. Семья должна подтвердить свою принадлежность к уязвимым категориям документально.
Какие нужны документы
При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи. Каждый должен предоставить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- номер банковской карты;
- документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории населения (справки, выписки);
- для детей — свидетельства о рождении.
Семья должна также предоставить номер телефона, на который пришлют сообщение о начислении денежных средств.
Помощь будет начисляться двумя траншами. В случае, если в семье много человек, и размер начисления в одном транше превышает 30 000 грн, то он будет начислен несколькими транзакциями с разницей в сутки.
Подавать заявку нужно в пунктах сбора данных. Адреса пунктов можно узнать по ссылке.
Ранее Фокус рассказывал, что украинцы из Киевской и Харьковской областей, которые пострадали от военного вторжения России, могут получить денежную помощь от американской благотворительной организации HIAS. Сумма помощи — 2200 грн, которая может начисляться каждому члену семьи на протяжении трех месяцев.