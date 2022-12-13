ООН виплатить деяким українцям більше 13 тисяч гривень: як отримати гроші

Гроші виплачуються внутрішньо переміщеним людям, які постраждали від військових дій українцям, а також громадянам України, які мали статус ВПО, але вони з якихось причин повернулися на місця постійного проживання.

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На тлі війни, що триває, з Росією, яка намагається зруйнувати енергетику України та загрозою зриву опалювального сезону, ООН вдвічі збільшила суму допомоги для українців. Про це повідомляє видання VPL.in.ua.

Якщо раніше українцям виплачували 6,6 тис. грн на особу протягом 3 місяців, то тепер ООН виплачуватиме 13,2 тис. грн, а тривалість виплат становитиме 6 місяців.

Щоб отримати фінансову підтримку, необхідно відповідати деяким критеріям. Гроші виплачуються внутрішньо переміщеним людям, а також людям, які постраждали від воєнних дій. Це мешканці таких областей:

Дніпропетровську;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Одеській;

Полтавській;

Сумський;

Харківській;

Чернігівській.

Також на таку допомогу можуть розраховувати українці, які мали статус ВПО, але вони з якихось причин повернулися на місця постійного проживання.

Допомога призначається лише для вразливих категорій населення. До них відносяться:

самотні батьки, які мають дітей віком до 18 років;

опікуни над людьми похилого віку (55 років і старше);

люди похилого віку, які перебувають під опікою дітей до 18 років;

сім'ї, в яких є одна або кілька осіб із особливими потребами;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми.

Крім того, доход сім'ї не повинен перевищувати 5,4 тис. грн на особу на місяць. Виплати отримують громадяни, які раніше не отримували допомоги від міжнародних організацій. Сім'я має підтвердити свою приналежність до вразливих категорій документально.

Які потрібні документи

Під час подання заявки повинні бути присутніми всі члени сім'ї. Кожен має надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

номер банківської карти;

документи, що підтверджують належність до вразливої категорії населення (довідки, витяги);

для дітей – свідоцтва про народження.

Сім'я повинна також надати номер телефону, на який надішлють повідомлення про нарахування коштів.

Допомога нараховуватиметься двома траншами. Якщо у сім'ї багато осіб, і розмір нарахування в одному транші перевищує 30 000 грн, то він буде нарахований кількома транзакціями з різницею в добу.

Подавати заявку потрібно у пунктах збору даних. Адреси пунктів можна дізнатися за посиланням.

Раніше Фокус розповідав, що українці з Київської та Харківської областей, які постраждали від військового вторгнення Росії, можуть отримати грошову допомогу від американської благодійної організації HIAS. Сума допомоги — 2200 грн, яка може нараховуватися кожному члену сім'ї протягом трьох місяців.