Услышит ли власть общественность: что не так с новым градостроительным законопроектом

Общественные организации, мэры городов и архитекторы уже высказали свое мнение, почему считают законопроект скандальным и не нужным Украине.

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Принятый Верховной Радой законопроект который вносит сотни изменений в градостроительные нормы, создает условия для монопольного централизованного допуска застройщиков на рынок. Об этом пишет Фокус в новой статье: "Диджитализация строек или "крыша" для мафии: что меняет градостроительный законопроект №5655".

Мэры, архитекторы и даже общественность: законопроект вызвал бурю негодования

Общественные организации, мэры городов и архитекторы моментально опубликовали свое видение, почему проект Елены Шуляк, по их мнению, не стоит подписывать президенту.

Так, мэр столицы Виталий Кличко считает, что законопроект полностью нивелирует контроль городов за строительством и создает условия для монопольного централизованного допуска застройщиков на рынок.

"А зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления! Таким образом, самовольное строительство становится полностью легализованным, нарушая права как владельцев земельных участков, так и жителей общин", — сказал глава столицы.

С ним согласен и мэр Львова Андрей Садовый:

"Согласно предлагаемому законопроекту, контрольные функции получит частная инспектирующая компания. Ее может создать, например, сам застройщик. Представители городского совета даже не будут иметь права попасть на территорию, где происходит строительство. Нам предлагают управлять городом, но завязывают руки. Мне очень досадно, что это происходит сегодня. Эта реформа нуждается в широком обсуждении и возможности услышать все стороны процесса. Нельзя говорить о местном самоуправлении без местного самоуправления", — отметил он.

Более того, сразу после голосования украинцы организовали петицию к президенту о ветировании документа. Она набрала более 35 тысяч подписей.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что представителей стран "Большой семерки" и Европейского союза пригласили к участию в воплощении в Украине градостроительной реформы, в частности, к формированию Градостроительная палата и разработка соответствующих документов для ее функционирования.

Также Фокус рассказывал, что Рада утвердила новый закон "О СМИ". Теперь Нацрада получит больше полномочий в отношении телевидения и радиовещания. Но, оппозиция считает, что закон вредит механизмам защиты украинского языка и информационно-культурного пространства.