Чи почує влада громадськість: що не так із новим містобудівним законопроєктом

Громадські організації, мери міст і архітектори вже висловили свою думку, чому вважають законопроєкт скандальним і не потрібним Україні.

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Ухвалений Верховною Радою законопроєкт, який вносить сотні змін до містобудівних норм, створює умови для монопольного централізованого допуску забудовників на ринок. Про це пише Фокус у новій статті "Діджиталізація будівництв або "дах" для мафії: що змінює містобудівний законопроєкт №5655".

Мери, архітектори та навіть громадськість: законопроєкт викликав обурення

Громадські організації, мери міст і архітектори моментально опублікували своє бачення, чому проєкт Олени Шуляк, на їхню думку, не варто підписувати президенту.

Мер столиці Віталій Кличко вважає, що законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску забудовників на ринок.

"А тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без впливу держави чи місцевого самоврядування! Так, самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад", — сказав глава столиці.

Із ним згоден і мер Львова Андрій Садовий:

"Згідно з пропонованим законопроєктом, контрольні функції отримає приватна компанія, що інспектує. Її може створити, наприклад, сам забудовник. Представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво. Нам пропонують керувати містом, але зав'язують руки. Мені дуже прикро, що це відбувається сьогодні. Ця реформа потребує широкого обговорення і можливості почути всі сторони процесу. Не можна говорити про місцеве самоврядування без місцевого самоврядування", — зазначив він.

Крім того, одразу після голосування українці організували петицію до президента щодо ветування документа. Вона набрала понад 35 тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що представників країн "Великої сімки" та Європейського союзу запросили до участі у втіленні в Україні містобудівної реформи, зокрема до формування Містобудівної палати й розробки відповідних документів для її функціонування.

Також Фокус розповідав, що Рада ухвалила новий закон "Про ЗМІ". Тепер Нацрада отримає більше повноважень щодо телебачення та радіомовлення. Але опозиція вважає, що закон шкодить механізмам захисту української мови й інформаційно-культурного простору.