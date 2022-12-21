ЕС сделал исключение: Словакии разрешили экспорт нефтепродуктов РФ в Украину, — СМИ

Благодаря такому исключению Словакия сможет экспортировать нефтепродукты в Чехию и Украину. По словам министра экономики Словакии Карела Хирмана, это поможет стабилизировать производство в следующем году.

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Несмотря на действующие санкции, Евросоюз сделал исключение для Словакии и разрешил продлить экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в Украину, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра экономики Словакии Карела Хирмана.

Крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу страны Slovnaft, который принадлежит венгерской компании MOL, пришлось остановить экспорт нефтепродуктов из переработанной российской нефти на большинство рынков после введения санкций.

Сделанное исключение позволяет Slovnaft экспортировать нефтепродукты в Украину, где из-за российских обстрелов инфраструктурных объектов наблюдается дефицит электроэнергии.

"Мы смогли добиться исключения для Словакии, для Slovnaft, из санкций, которые вступают в силу 5 февраля", — заявил Карел Хирман во время телевизионной пресс-конференции.

Благодаря такому исключению Словакия сможет экспортировать нефтепродукты в Чехию и Украину. По словам министра, это позволит стабилизировать производство и показатели выпуска в следующем году.

Словакия получает практически 100% своей сырой нефти из РФ посредством нефтепровода "Дружба". Но в следующем году представители Slovnaft намерены за счет других рынков сократить долю российской нефти до 60%.

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