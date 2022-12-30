В Украине подсчитали убытки агросектора от войны: как это скажется на новой посевной кампании

Тем не менее ряд инициатив, реализованных на правительственном и международном уровнях, позволили поддержать агросектор в самый активный период войны.

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Убытки сельского хозяйства из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году могут составить примерно $40 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По словам профильного министра Тараса Высоцкого, ряд инициатив, реализованных на правительственном и международном уровнях, позволили поддержать агросектор и внести значительный вклад в международную и продовольственную безопасность Украины Например, в рамках программы льготных кредитов аграриям выдали почти 90 млрд гривен кредитного финансирования.

"Также мы постоянно держим фокус на малых производителей — для них действовал ряд программ. В частности, была запущена программа выделения субсидий на 1 га сельхозугодий и специальная бюджетная дотация по содержанию коров на сумму более 1,6 млрд гривен", — отметил Высоцкий.

Кроме того, как отметил Тарас Высоцкий, на освобожденных от оккупантов территориях уже проводят специальные работы, которые позволят увеличить урожайность в новом посевном сезоне.

"Уже выделено 200 млн гривен на восстановление системы орошения на контролируемой территории, что позволит увеличить урожайность", — добавил министр.

Также в 2023 году правительство планирует продолжить и расширить грантовую программу по поддержке аграриев.

Без оптимизма. Почему урожай в 2023 году будет меньше, чем в 2022-ом

В условиях ограниченного экспорта украинские аграрии летом 2022 года были вынуждены распродавать прошлогодний урожай по копеечным ценам. Заместитель директора Института аграрной экономики по научной работе Александр Нечипоренко в октябре 2022 года рассказывал, что в этом году себестоимость зерновых выросла на 30%, и аграрию, чтобы покрыть собственные расходы, нужно за тонну зерна выручать не менее 5 тыс. грн, но такой цены внутренний рынок обеспечить не в состоянии.

В любом случае дефицит продовольствия Украине не грозит. Учитывая, что в стране традиционно выращивали в несколько раз больше пшеницы, чем внутренние потребности, которые составляют около 8 млн тонн, даже 12-15 млн тонн хватит, чтобы накормить страну и отправить продукцию за границу.