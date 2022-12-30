В Україні підрахували збитки агросектору від війни: як це позначиться на новій посівній кампанії

Проте низка ініціатив, реалізованих на урядовому та міжнародному рівнях, дозволили підтримати агросектор у найактивніший період війни.

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Збитки сільського господарства через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році можуть становити приблизно $40 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За словами профільного міністра Тараса Висоцького, низка ініціатив, реалізованих на урядовому та міжнародному рівнях, дозволили підтримати агросектор та внести значний внесок у міжнародну та продовольчу безпеку України. Наприклад, у межах програми пільгових кредитів аграріям видали майже 90 млрд гривень кредитного фінансування.

"Також ми постійно тримаємо фокус на малих виробників — для них діяла низка програм. Зокрема, запустили програму виділення субсидій на 1 га сільгоспугідь та спеціальну бюджетну дотацію за вмістом корів на суму понад 1,6 млрд гривень", — зазначив Висоцький.

Крім того, як зазначив Тарас Висоцький, на звільнених від окупантів територіях уже проводять спеціальні роботи, які дозволять збільшити врожайність у новому посівному сезоні.

"Вже виділено 200 млн гривень на відновлення системи зрошення на контрольованій території, що дозволить збільшити врожайність", — додав міністр.

Також у 2023 році уряд планує продовжити та розширити грантову програму з підтримки аграріїв.

Без оптимізму. Чому врожай у 2023 році буде меншим, ніж у 2022-му

В умовах обмеженого експорту українські аграрії влітку 2022 року були змушені розпродувати торішній урожай за копійчаними цінами. Заступник директора Інституту аграрної економіки з наукової роботи Олександр Нечипоренко у жовтні 2022 року розповідав, що цього року собівартість зернових зросла на 30%, і аграрію, щоб покрити власні витрати, потрібно за тонну зерна рятувати не менше 5 тис. грн, але такої ціни внутрішній ринок забезпечити неспроможна.

У жодному разі дефіцит продовольства Україні не загрожує. Враховуючи, що в країні традиційно вирощували у кілька разів більше пшениці, ніж внутрішні потреби, які становлять близько 8 млн тонн, навіть 12-15 млн тонн вистачить, щоб нагодувати країну та відправити продукцію за кордон.