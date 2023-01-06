Не только IT-шники: кто в Украине может получать зарплату в 40 тысяч гривен и больше

При средней зарплате в 15 тыс. грн в Украине все таки есть сферы деятельности, работая в которых можно зарабатывать в разы больше даже в условиях военного времени.

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В Украине можно найти работу и получать зарплату в размере 40 тыс. грн и даже больше. Причем касается это не только работников сферы IT, свидетельствует статистика кадрового портала Work.ua.

Кому платят от 40 тыс. грн

При средней зарплате в 15 тыс. грн в Украине все-таки есть сферы деятельности, работая в которых можно зарабатывать в разы больше даже в условиях военного времени. Например, работодатели сейчас ищут таких специалистов:

геофизик – зарплата 54 000 грн;

трейдер – 45 000 грн;

водитель международных перевозок – 42 500 грн;

финансовый директор – 40 000 грн

эндодонтист – 40 000 грн

директор по маркетингу – 40 000 грн

Также высокую зарплату в Украине получают медиабайеры, которые продвигают и публикуют рекламную продукцию, и стоматологи.

Кому повысят зарплаты в 2023 году

В 2023 году работодатели в Украине сохранят зарплаты на текущем уровне или начнут постепенно повышать их. Об этом и о других тенденциях рынка труда Фокус пишет в своем обзоре "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году".

Конечно, ситуация в сфере оплаты труда будет зависеть от хода событий на фронте. Но если в качестве базового сценария рассматривать окончание войны в ІІІ квартале 2023 года, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, Михаил Колесник не прогнозирует существенных изменений уровня оплаты труда. И только в соответствии с оптимистическим сценарием, по мнению собеседника Фокуса, в стране в 2023 году будет происходить повышение зарплат, сопоставимое с инфляцией. То есть стремительного роста доходов украинцам в 2023 году ожидать вряд ли не стоит.

В то же время, некоторые эксперты считают, что в определенных отраслях зарплаты в 2023 году все же вырастут. Например, Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba, считает, что рост зарплат, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.

Ранее Фокус рассказывал, почему украинцы в конце 2022 года принялись активно покупать иностранную валюту. Еще Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.