Украинцы активно покупают валюту: в НБУ объяснили, что происходит

Основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК и ИТ-сектора. При этом отклонение наличного курса от безналичного остается в диапазоне 10-12%.

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В декабре 2022 года в Украине зафиксировали резкий скачок спроса на иностранную валюту. В НБУ объяснили причину: так произошло из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического и монетарного обзора НБУ.

"Спрос на валюту формировали предприятия топливно-энергетической отрасли, а также банки для обеспечения расчетов с международными платежными системами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК и ИТ-сектора. При этом отклонение наличного курса от безналичного остается в диапазоне 10-12%.

Отменят ли в Украине плавающий курс в 2023 году

Опрошенные Фокусом эксперты в конце 2022 года сомневались в перспективах отправки валютного курса в свободное плавание.

"Главным фактором для Нацбанка по решению о режиме курса остается способность рынка по саморегуляции курса. Однако пока такая возможность достаточно ограничена из-за военного положения и наличия значительных геополитических рисков. Поэтому, по нашему мнению, переход к плавающему курсу будет возможен только после завершения активных боевых действий или существенного снижения их интенсивности, когда Национальный банк сможет ослабить валютные ограничения, что станет предпосылкой для перехода к более гибкому курсообразованию", — говорил главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Экономист, член Общества финансовых аналитиков Виталий Шапран отмечал: пока в Украине война, курс межбанка будет оставаться фиксированным.

"Второй фактор – это объемы помощи Украине за счет конфискации российских активов.Так что пускаться в дискуссии, фиксированный или нет будет курс, нам будет стоит после того, как мы определимся с форматом финансирования восстановления Украины, которая уже точно будет происходить не за счет средств МВФ", — добавил Виталий Шапран.

Напомним, о том что Нацбанк может отказаться от фиксированного курса гривны в декабре прошлого года говорил глава регулятора Андрей Пышный. По его словам, это произойдет тогда, когда это будет уместно.

Также Фокус сообщал, что в Министерстве финансов уже разработали проект закона об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые были введены в первые месяцы полномасштабной войны