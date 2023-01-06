Українці активно купують валюту: у НБУ пояснили, що відбувається

Основними продавцями іноземної валюти були підприємства АПК та ІТ-сектору. Водночас відхилення готівкового курсу від безготівкового залишається в діапазоні 10-12%.

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У грудні 2022 року в Україні зафіксували різкий стрибок попиту на іноземну валюту. У НБУ пояснили причину: так сталося через значну потребу в імпорті енергоносіїв та електрообладнання. Про це свідчать дані макроекономічного та монетарного огляду НБУ.

"Попит на валюту формували підприємства паливно-енергетичної галузі, а також банки для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що основними продавцями іноземної валюти були підприємства АПК та ІТ-сектору. Водночас відхилення готівкового курсу від безготівкового залишається в діапазоні 10-12%.

Чи скасують в Україні плаваючий курс у 2023 році

Опитані Фокусом експерти наприкінці 2022 року сумнівалися у перспективах відправлення валютного курсу у вільне плавання.

"Головним фактором для Нацбанку за рішенням про режим курсу залишається здатність ринку з саморегуляції курсу. Однак поки така можливість досить обмежена через воєнний стан і наявність значних геополітичних ризиків. Тому, на нашу думку, перехід до плаваючого курсу буде можливий лише після завершення активних курсів. бойових дій або суттєвого зниження їх інтенсивності, коли Національний банк зможе послабити валютні обмеження, що стане передумовою для переходу до гнучкішого курсоутворення", — говорив головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Економіст, член Товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран зазначав: поки в Україні війна, курс міжбанку залишатиметься фіксованим.

"Другий фактор — це обсяги допомоги Україні шляхом конфіскації російських активів. Так що пускатися в дискусії, фіксований чи ні буде курс, нам буде варте після того, як ми визначимося з форматом фінансування відновлення України, яка вже точно відбуватиметься не за кошти МВФ", — додав Віталій Шапран.

Нагадаємо, що Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу гривні в грудні минулого року говорив голова регулятора Андрій Пишний. За його словами, це станеться тоді, коли це буде доречним.

Також Фокус повідомляв, що в Міністерстві фінансів вже розробили проект закону про скасування низки податкових пільг для бізнесу, які ввели в перші місяці повномасштабної війни.