Не тільки IT-шники: хто в Україні може отримувати зарплату 40 тисяч гривень та більше
За середньої зарплати в 15 тис. грн в Україні таки є сфери діяльності, працюючи в яких можна заробляти в рази більше навіть за умов воєнного часу.
В Україні можна знайти роботу та отримувати зарплату у розмірі 40 тис. грн і навіть більше. Причому це стосується не лише працівників сфери IT, свідчить статистика кадрового порталу Work.ua.
Кому платять від 40 тис. грн
За середньої зарплати в 15 тис. грн в Україні таки є сфери діяльності, працюючи в яких можна заробляти в рази більше навіть за умов воєнного часу. Наприклад, роботодавці зараз шукають таких фахівців:
- геофізик — зарплата 54 000 грн;
- трейдер – 45 000 грн;
- водій міжнародних перевезень – 42 500 грн;
- фінансовий директор – 40 000 грн;
- ендодонтист – 40 000 грн;
- директор з маркетингу – 40 000 грн.
Також високу зарплату в Україні отримують медіабаєри, які просувають та публікують рекламну продукцію, та стоматологи.
Кому підвищать зарплати у 2023 році
У 2023 році роботодавці в Україні збережуть зарплати на цьому рівні або почнуть поступово підвищувати їх. Про це та про інші тенденції ринку праці Фокус пише у своєму огляді "Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році".
Звісно, ситуація у сфері оплати праці залежатиме від перебігу подій на фронті. Але якщо як базовий сценарій розглядати закінчення війни у ІІІ кварталі 2023 року, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, Михайло Колесник не прогнозує суттєвих змін рівня оплати праці. І лише відповідно до оптимістичного сценарію, на думку співрозмовника Фокусу, в країні у 2023 році відбуватиметься підвищення зарплат, що можна порівняти з інфляцією. Тобто стрімкого зростання доходів українцям у 2023 році чекати навряд чи не варто.
Водночас деякі експерти вважають, що в певних галузях зарплати у 2023 році все ж таки зростуть. Наприклад, Максим Розгон, керівний партнер консалтингової компанії Osoba, вважає, що зростання зарплат передусім відбудеться у сферах, пов'язаних із відновленням країни, а саме:
- будівництво;
- енергетика;
- медицина;
- військово-промисловий комплекс (ВПК);
- виробництво високотехнологічних товарів;
- агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.
Раніше Фокус розповідав, чому українці наприкінці 2022 року почали активно купувати іноземну валюту. Ще Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни.