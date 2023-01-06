Не тільки IT-шники: хто в Україні може отримувати зарплату 40 тисяч гривень та більше

За середньої зарплати в 15 тис. грн в Україні таки є сфери діяльності, працюючи в яких можна заробляти в рази більше навіть за умов воєнного часу.

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В Україні можна знайти роботу та отримувати зарплату у розмірі 40 тис. грн і навіть більше. Причому це стосується не лише працівників сфери IT, свідчить статистика кадрового порталу Work.ua.

Кому платять від 40 тис. грн

За середньої зарплати в 15 тис. грн в Україні таки є сфери діяльності, працюючи в яких можна заробляти в рази більше навіть за умов воєнного часу. Наприклад, роботодавці зараз шукають таких фахівців:

геофізик — зарплата 54 000 грн;

трейдер – 45 000 грн;

водій міжнародних перевезень – 42 500 грн;

фінансовий директор – 40 000 грн;

ендодонтист – 40 000 грн;

директор з маркетингу – 40 000 грн.

Також високу зарплату в Україні отримують медіабаєри, які просувають та публікують рекламну продукцію, та стоматологи.

Кому підвищать зарплати у 2023 році

У 2023 році роботодавці в Україні збережуть зарплати на цьому рівні або почнуть поступово підвищувати їх. Про це та про інші тенденції ринку праці Фокус пише у своєму огляді "Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році".

Звісно, ситуація у сфері оплати праці залежатиме від перебігу подій на фронті. Але якщо як базовий сценарій розглядати закінчення війни у ІІІ кварталі 2023 року, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, Михайло Колесник не прогнозує суттєвих змін рівня оплати праці. І лише відповідно до оптимістичного сценарію, на думку співрозмовника Фокусу, в країні у 2023 році відбуватиметься підвищення зарплат, що можна порівняти з інфляцією. Тобто стрімкого зростання доходів українцям у 2023 році чекати навряд чи не варто.

Водночас деякі експерти вважають, що в певних галузях зарплати у 2023 році все ж таки зростуть. Наприклад, Максим Розгон, керівний партнер консалтингової компанії Osoba, вважає, що зростання зарплат передусім відбудеться у сферах, пов'язаних із відновленням країни, а саме:

будівництво;

енергетика;

медицина;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.

Раніше Фокус розповідав, чому українці наприкінці 2022 року почали активно купувати іноземну валюту. Ще Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни.