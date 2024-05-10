Вклав менше $500: інсайдер отримав $2,5 мільйона на токені Minette за 15 годин

Аналітики зазначили, що розробник Minette не спалював токени з пулу ліквідності, тому існує ризик rug pull.

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Трейдер менш ніж за добу отримав 2,5 мільйона доларів нереалізованого прибутку під час інсайдерської угоди на новому токені Minette, вклавши в нього 2,89 SOL (445 доларів). Про це повідомили аналітики Lookonchain у соціальній мережі X.

Повідомляється, що невідомий користувач спочатку вивів 3,89 SOL (600 доларів) з Binance і купив 2,46 мільярда Minette за 2,89 SOL (445 доларів) у тому самому блоці, в якому розробник додав ліквідність. Через 15 годин продав 1,04 мільйона Minette за 998,7 SOL (153 560 доларів). При цьому на балансі у нього залишилося 1,42 мільйона Minette вартістю 2,5 мільйона доларів.

Інсайдер отримав $2,5 мільйона на токені Minette Фото: X (Twitter)

У публікації звернули увагу на те, що розробник Minette під ніком VibeCat не спалював токени з пулу ліквідності, а отже, існує ризик rug pull. Йдеться про практику з накачування вартості створеного токена в пулі ліквідності з подальшим різким виведенням коштів.

Крім того, аналітики зазначили, що інсайдери продовжуватимуть скидання токенів на ринок.

Інсайдер отримав $2,5 мільйона на токені Minette Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, у липні минулого року у Wall Street Journal зазначили, що видобуток криптовалюти втратив актуальність і прибутковість, а майнінгові ферми простоюють, тож дедалі більше і більше компаній та великих "майнерів" змінюють свою модель бізнесу.

Так, у вересні позаминулого року майнер-одинак добув біткоїни на 127 тисяч доларів за допомогою обладнання потужністю 270 TH/s, після чого криптовалюта різко обвалилася.