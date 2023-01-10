В Украине применяются аварийные отключения света, — "Укрэнерго" (фото)

Дополнительные ограничения для украинцев ввели из-за неблагоприятных погодных условий, которые спровоцировали увеличение уровня потребления электроэнергии.

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Во вторник, 10 января, во многих областях Украины применяются аварийные отключения света. Об этом информирует пресс-служба оператора распределения энергии "Укрэнерго".

Сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий утром 10 января в Украине зафиксировано увеличение уровня потребления электроэнергии.

Кроме этого, как отмечает "Укрэнерго", выросло использование энергии бизнесом и промышленностью, на фоне которого появился дефицит мощности. Из-за превышения лимитов потребления, которые были установлены для регионов, в большинстве областей Украины применяются аварийные отключения света.

"Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных погодных условий имеются повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий", — продолжили в "Укрэнерго".

Оператор распределения энергии отдельно призвал граждан разумно пользоваться электроэнергией, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения дополнительных ограничений для бытовых потребителей.

Пресс-службы компаний ДТЭК "Киевские электросети" и "Киевские региональные сети" на момент публикации материала не уточняли, применяются ли аварийные отключения света в Киеве и области. На сайте оператора распределения электроэнергии в столице сказано, что в городе, по состоянию на утро 10 января, действуют почасовые стабилизационные отключения.

[ + – ] В Киеве продолжают действовать почасовые графики отключения света

Отметим, что в канун православного Рождества Кабинет министров установил категорию потребителей, к которым не будут применяться отключения света. В постановлении правительства №1 от 3 января сказано, что ограничения не затронут промышленные объекты, которые специализируются на импорте электроэнергии из Европейского Союза.

Несколькими днями ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко утверждал, что в скором времени блэкаут не будет страшен Киеву. По словам эксперта, энергетики разрабатывают новую схему электроснабжения, благодаря которой даже аварийные отключения света не повлияют на поставку тепла и воды бытовым потребителям.