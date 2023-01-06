В Украине установили категорию потребителей, которым не будут отключать свет, — Кабмин

В их число войдут промышленные потребители, которые осуществляют импорт электроэнергии из стран Евросоюза.

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Правительство Украины определило категорию потребителей, которым не будут отключать электричество. В их число входят промышленные потребители, которые импортируют электроэнергию из Евросоюза. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины.

"Импорт электроэнергии является одним из инструментов снижения дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, возникшего вследствие систематических российских обстрелов энергообъектов, начиная с октября прошлого года", — говорится в сообщении правительства.

В документе отмечено, что в настоящее время согласованы коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной совместно с Молдовой. Они составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем, однако этих мощностей недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в пиковые часы вечернего времени, хотя импорт электроэнергии и уменьшает объем небаланса.

Между тем в правительстве пояснили, что с учетом рыночных цен в странах ЕС "на сутки вперед", которые существенно выше, чем в Украине, для привлечения импорта электроэнергии нужны дополнительные стимулы. Ими выступают гарантии промышленным предприятиям непрерывной подачи электроэнергии после заключения соответствующих контрактов.

"Дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинского поколения. Уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов", – заявляют в Кабмине.

Вместе с тем правительство не исключает, что могут появляться недобросовестные предприятия, которые будут работать без отключений, импортируя незначительные объемы энергии. Чтобы избежать таких случаев, импортеров обязали обеспечивать поставки, которые будут по объему не меньше собственного потребления на 22 сентября 2022. Только при таком условии графики почасовых отключений к ним не будут применяться.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает покрыть дефицит электроэнергии в системе за счет дополнительного импорта тока из Европы. По его словам это будет возможно после решения операторов ENTSO-E, которая разрешит увеличения объемов импорта электроэнергии.