В Україні встановили категорію споживачів, яким не відключатимуть світло, — Кабмін

До них увійдуть промислові споживачі, які здійснюють імпорт електроенергії з країн Євросоюзу.

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Уряд України визначив категорію споживачів, яким не відключатимуть електрику. До них входять промислові споживачі, які імпортують електроенергію з Євросоюзу. Про це йдеться у відповідній ухвалі Кабінету міністрів України.

"Імпорт електроенергії є одним з інструментів зниження дефіциту генерувальних потужностей в енергосистемі України, що виник унаслідок систематичних російських обстрілів енергооб'єктів, починаючи із жовтня минулого року", — йдеться у повідомленні уряду.

У документі зазначено, що наразі узгоджено комерційні перетіки між країнами ЄС та Україною спільно з Молдовою. Вони становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень, проте цих потужностей недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у пікові години вечірнього часу, хоча імпорт електроенергії і зменшує обсяг небалансу.

Тим часом в уряді пояснили, що з урахуванням ринкових цін у країнах ЄС "на добу вперед", які суттєво вищі, ніж в Україні, для залучення імпорту електроенергії потрібні додаткові стимули. Ними є гарантії промисловим підприємствам безперервного подавання електроенергії після укладання відповідних контрактів.

"Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити потужності українського покоління, що звільнилися. Зменшивши так загальну кількість відключених абонентів", — заявляють у Кабміні.

Водночас уряд не заперечує, що можуть з'являтися недобросовісні підприємства, які працюватимуть без відключень, імпортуючи незначні обсяги енергії. Щоб уникнути таких випадків, імпортерів зобов'язали забезпечувати поставки, які будуть за обсягом не меншими, ніж власне споживання станом на 22 вересня 2022 року. Тільки за такої умови графіки погодинних відключень до них не застосовуватимуться.

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Раніше Фокус писав про те, які торгові точки в Україні можуть стабільно надати відвідувачам доступ до електрики. Серед них мережа супермаркетів "Сільпо", "Епіцентр", а також мережа продуктових магазинів "АТБ".

Міністр енергетики Герман Галущенко 14 грудня заявив, що Україна розраховує покрити дефіцит електроенергії в системі за рахунок додаткового імпорту струму з Європи. За його словами, це буде можливо після рішення операторів ENTSO-E, яке дозволить збільшення обсягів імпорту електроенергії.