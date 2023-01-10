Транспорт, алкоголь, медицина: что больше всего подорожало в 2022 году

Рост потребительских цен в Украине в декабре 2022 года остался на уровне ноября – 0,7% по сравнению с 2,5% в октябре, 1,9% – в сентябре и 1,1% – в августе.

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По итогам 2022 года инфляция в Украине составила 26,6%, в декабре потребительские цены выросли на 0,7%, что соответствовало уровню ноября. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Цены на продукты питания на потребительском рынке в декабре 2022 года подорожали на 34,4%, если сравнивать с декабрем 2021 года. Больше всего по итогам года подорожало:

транспорт — на 31,8%;

продукты питания и безалкогольные напитки — 26,6%:

алкогольные напитки, табачные изделия — 17,4%;

рестораны и отели — 16,1%;

бытовая техника и текущее содержание жилья — 16,1%;

образование — 14,1%;

здравоохранение — 14,5%;

связь — 10,9%;

отдых и культура — 10,9%;

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — 5,1%.

Отмечается, что сфера здравоохранения дорожала за счет увеличения стоимости амбулаторных услуг и фармацевтической продукции. Цены на транспорт выросли, в основном, на фоне подорожание топлива и масел на 3,1%.

Напомним, в декабре 2022 года НБУ сообщал об ускорении инфляции. Основными факторами остаются последствия военных действий и оккупация отдельных регионов Украины.

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