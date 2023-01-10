Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Транспорт, алкоголь, медицина: что больше всего подорожало в 2022 году

Инфляция 2022 , инфляция в Украине, рост цен 2022
Фото: informator.media | Что больше всего подорожало в 2022 году

Рост потребительских цен в Украине в декабре 2022 года остался на уровне ноября – 0,7% по сравнению с 2,5% в октябре, 1,9% – в сентябре и 1,1% – в августе.

Related video

По итогам 2022 года инфляция в Украине составила 26,6%, в декабре потребительские цены выросли на 0,7%, что соответствовало уровню ноября. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Цены на продукты питания на потребительском рынке в декабре 2022 года подорожали на 34,4%, если сравнивать с декабрем 2021 года. Больше всего по итогам года подорожало:

  • транспорт — на 31,8%;
  • продукты питания и безалкогольные напитки — 26,6%:
  • алкогольные напитки, табачные изделия — 17,4%;
  • рестораны и отели — 16,1%;
  • бытовая техника и текущее содержание жилья — 16,1%;
  • образование — 14,1%;
  • здравоохранение — 14,5%;
  • связь — 10,9%;
  • отдых и культура — 10,9%;
  • Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — 5,1%.

Отмечается, что сфера здравоохранения дорожала за счет увеличения стоимости амбулаторных услуг и фармацевтической продукции. Цены на транспорт выросли, в основном, на фоне подорожание топлива и масел на 3,1%.

Напомним, в декабре 2022 года НБУ сообщал об ускорении инфляции. Основными факторами остаются последствия военных действий и оккупация отдельных регионов Украины.

Ранее Фокус называл ТОП-10 товаров, которыми запасаются украинцы в ситуации частых отключений света. Также Фокус рассказывал, что произошло с ценами на молоко, кефир и сливочное масло в первые дни 2023 года.