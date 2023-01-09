Цены не останавливаются: в Украине снова подорожали некоторые продукты

В самом начале 2023 года прибавили в стоимости целый ряд молокопродуктов. Подорожание хоть и незначительное, но все равно больно ударит по кошельку рядового украинца.

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Молокопродукты в Украине хоть и незначительно, но продолжают дорожать. Так, в первые дни 2023 года в цене прибавили молок, кефир и сливочное масло. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Так, по информации ведомства, в некоторых торговых сетях кефир "Селянський" 2,5% стоит (за 950 мл):

Novus – 39,99 грн;

Metro – 37,39 грн;

Varus – 37,5 грн;

Auchan – 36 грн.

Молоко "Простоквашино" сейчас торгуется на 2 грн больше среднемесячной его стоимости в декабре-2022:

Metro – 38,32 грн;

Novus – 41,99 грн.

Дорожает и молоко "Яготинське" 2,6%. За этот продукт по состоянию на 9 января придется заплатить на 2,23 грн больше, чем в декабре 2022 года – молоко с 36,74 грн подорожало до 38,97 грн. Цены в супермаркетах:

Auchan – 37,6 грн;

Novus – 38,99 грн;

Metro – 36,98 грн;

Varus – 38,9 грн;

Megamarket – 42,4 грн.

По новой цене в первый месяц зимы украинцы покупают и сливочное масло: так, "Яготинське" 73% подорожало с 67,16 грн/180 г до 67,7 грн/180 г (+0,54 грн). В супермаркетах его продают по (за 180 г):

Novus – 69,19 грн; ф

Metro – 65,41 грн;

Auchan – 68,5 грн.

А вот творог, наоборот — стал дешевле почти на 2 грн. Например, "Простоквашино" 9% подешевел с 65,17 грн/300 г до 63,12грн/300 г. Цены в супермаркетах (за 300 г) следующие:

Metro – 63,45 грн;

Auchan – 62,3 грн;

Varus – 63,6 грн.

Отметим, что по данным Госстата, за период с 1 сентября 2021 по 1 августа 2022 цена на молокопродукты изменилась следующим образом:

молоко +20% до 32,61 грн за кг

творог мягкий +24% до 147,15 грн за кг

сметана +19% до 85,07 грн за кг

масло сливочное +25% до 60,13 грн за пачку 200 г.

Продукты будут дорожать и дальше

Тем временем в Кабмине предупредили украинцев о неминуемом подорожании продуктов питания. Причина — массовое использование предприятиями генераторов и частые отключения электроэнергии, что влияет на себестоимость произведенной продукции.

Но подорожание не должно быть существенным. Как объяснил 3 января в эфире национального телемарафона замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, оно составит от 3 до 5%.

Ранее Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.