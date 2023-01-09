Ціни не зупиняються: в Україні знову подорожчали деякі продукти

На початку 2023 року додала у вартості ціла низка молокопродуктів. Подорожчання хоч і незначне, але все одно боляче вдарить по гаманцю пересічного українця.

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Молокопродукти в Україні хоч і трохи, але продовжують дорожчати. Так, у перші дні 2023 року у ціні додали молоко, кефір та вершкове масло. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Так, за інформацією відомства, у деяких торгових мережах кефір "Селянський" 2,5% коштує (за 950 мл):

Novus – 39,99 грн;

Metro – 37,39 грн;

Varus – 37,5 грн;

Auchan – 36 грн.

Молоко "Простоквашино" зараз торгується на 2 грн більше від середньомісячної його вартості у грудні-2022:

Metro – 38,32 грн;

Novus – 41,99 грн.

Дорожчає й молоко "Яготинське" 2,6%. За цей продукт станом на 9 січня доведеться заплатити на 2,23 грн більше, ніж у грудні 2022 року – молоко з 36,74 грн подорожчало до 38,97 грн. Ціни в супермаркетах:

Auchan – 37,6 грн;

Novus – 38,99 грн;

Metro – 36,98 грн;

Varus – 38,9 грн;

Megamarket – 42,4 грн.

За новою ціною першого місяця зими українці купують і вершкове масло: так, "Яготинське" 73% подорожчало з 67,16 грн/180 г до 67,7 грн/180 г (+0,54 грн). У супермаркетах його продають за (за 180 г):

Novus – 69,19 грн;

Metro – 65,41 грн;

Auchan – 68,5 грн.

А ось сир, навпаки, став дешевшим майже на 2 грн. Наприклад, "Простоквашино" 9% подешевшав з 65,17 грн/300 г до 63,12 грн/300 г. Ціни в супермаркетах (за 300 г):

Metro – 63,45 грн;

Auchan – 62,3 грн;

Varus – 63,6 грн.

Зазначимо, що за даними Держстату, за період з 1 вересня 2021 року по 1 серпня 2022 року ціна на молокопродукти змінилася так:

молоко +20% до 32,61 грн за кг

м'який сир +24% до 147,15 грн за кг

сметана +19% до 85,07 грн/кг

масло вершкове +25% до 60,13 грн за пачку 200 г.

Продукти дорожчатимуть і надалі

Тим часом у Кабміні попередили українців про неминуче подорожчання продуктів харчування. Причина — масове використання підприємствами генераторів та часті відключення електроенергії, що впливає на собівартість виробленої продукції.

Але подорожчання не повинно бути суттєвим. Як пояснив 3 січня в ефірі національного телемарафону заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, воно становитиме від 3 до 5%.

Раніше Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни.