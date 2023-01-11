Начался с 1 января: в Минэнерго отчитались об импорте электричества в Украину

По словам министра энергетики Германа Галущенко, объемы импорта сейчас небольшие. Тем не менее его уже могут покупать украинские предприятия.

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С 1 января 2023 года Украина начала импортировать электроэнергию из Европы, но пока этих объемов недостаточно для полного покрытия образовавшегося дефицита. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"В настоящее время импорт небольшой, но он продолжается", — сказал глава профильного министерства.

Он уточнил, что сейчас импортом электроэнергии занимаются несколько трейдеров. В частности, это:

акционерное общество "Энергетическая компания Украины";

ООО "ДТЭК";

частный трейдер "ЭРВ".

По словам Галущенко, возможность закупать электроэнергию получили украинские предприятия. И это, в свою очередь, будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках.

В Минэнерго рассчитывают и дальше закупать электроэнергию дабы покрыть внутренний дефицит. Однако в ведомстве признают, что объемы и качество импорта будут зависеть от ситуации с безопасностью в Украине.

"Многое будет зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", — добавил Галущенко.

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему украинцам отключают свет ночью. По информации гендиректора Yasno (компания, которая входит в холдинг ДТЭК, — ред.) Сергея Коваленко, многие ТЭС и АЭС сейчас на ремонте, а водные генераторы электричества требуют времени для восстановления мощностей.

Фокус также писал, что в Украине установили категорию потребителей, которым не будут отключать свет. В их число войдут промышленные потребители, которые осуществляют импорт электроэнергии из стран Евросоюза.