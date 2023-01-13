Не оставят без зарплат: кому из украинцев продлили гарантию минимальных выплат на 2023 год

Гарантии по выплате базовой заработной платы будут распространяться на те медицинские учреждения, у которых есть договоры с НСЗУ по Программе медицинских гарантий.

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Кабмин Украины продлил для работников медицинской сферы финансовые гарантии, установленные годом ранее. Предполагается, что врачи, фармацевты и медсестры будут получать не менее базовой заработной платы за полный месяц работы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Речь идет именно о тех лечебных учреждениях, у которых есть контракт с Национальной службой здоровья и они не превышают фондом оплаты труда определенный процент ежемесячного денежного дохода.

"В этом году главный упор государственного бюджета, конечно, оборона. Но, несмотря на уменьшение финансирования программы медгарантий, нам удалось сохранить финансовые гарантии медработникам", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В 2023 году базовая заработная плата составит:

для врача и фармацевта – не менее 20 тыс.грн;.

медицинской сестры/брата и специалиста по реабилитации – не менее 13,5 тыс. грн.

Но, решение Кабмина не коснется:

фармацевтов-интернов

врачей-интернов.

Нести ответственность за распределение бюджета и рациональное использование денежных средств будет руководство больниц. Если кто-то из сотрудников будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, его могут поощрить премиями, доплатой и надбавками, с учетом сложности и условий работы.

Кто будет востребован на рынке труда и у кого вырастут зарплаты в 2023 году

Развитие ситуации в сфере оплаты труда в 2023 году зависит от хода событий на фронте. Об этом пишет Фокус в своей статье Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году. Но если рассматривать в качестве базового сценария окончание войны в ІІІ квартале 2023 года, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник не прогнозирует существенных изменений уровня оплаты труда. И только в соответствии с оптимистическим сценарием, в стране в 2023 году будет происходить повышение зарплат, сопоставимое с инфляцией.

Эксперт считает, что рост зарплат в 2023 году, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:

строительство

энергетика

медицина

военно-промышленный комплекс (ВПК)

производство высокотехнологичных товаров

агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции

Ранее Фокус писал, какими в 2023 году будут налоги, уровень которых привязан к минимальной зарплате (единый налог предпринимателей, единый социальный взнос), а также о других актуальных налоговых изменениях