Не залишать без зарплат: кому з українців продовжили гарантію мінімальних виплат на 2023 рік

Гарантії щодо виплати базової заробітної плати поширюватимуться на ті медичні установи, які мають договори з НСЗУ щодо Програми медичних гарантій.

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Кабмін України продовжив для працівників медичної галузі фінансові гарантії, встановлені роком раніше. Передбачається, що лікарі, фармацевти та медсестри отримуватимуть щонайменше базову заробітну плату за повний місяць роботи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Йдеться саме про ті лікувальні установи, які мають контракт із Національною службою здоров'я і вони не перевищують фондом оплати праці певний відсоток щомісячного грошового доходу.

"Цього року головний акцент державного бюджету, звичайно, оборона. Але, незважаючи на зменшення фінансування програми медгарантій, нам вдалося зберегти фінансові гарантії медпрацівникам", — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У 2023 році базова заробітна плата становитиме:

для лікаря та фармацевта – не менше 20 тис.грн;

медичної сестри/брата та спеціаліста з реабілітації – не менше 13,5 тис. грн.

Але рішення Кабміну не торкнеться:

фармацевтів-інтернів

лікарів-інтернів.

Нести відповідальність за розподіл бюджету та раціональне використання коштів буде керівництво лікарень. Якщо хтось із співробітників сумлінно виконуватиме покладені на нього обов'язки, його можуть заохотити преміями, доплатою та надбавками з урахуванням складності та умов роботи.

Хто буде затребуваний на ринку праці і у кого виростуть зарплати в 2023 році

Розвиток ситуації у сфері оплати праці в 2023 році залежить від перебігу подій на фронті. Про це пише Фокус у статті Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році. Але якщо розглядати як базовий сценарій закінчення війни у ІІІ кварталі 2023 року, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колесник не прогнозує суттєвих змін рівня оплати праці. І лише відповідно до оптимістичного сценарію, в країні у 2023 році відбуватиметься підвищення зарплат, що можна порівняти з інфляцією.

Експерт вважає, що зростання зарплат у 2023 році, перш за все, відбудеться у сферах, пов'язаних із відновленням країни, а саме:

будівництво

енергетика

медицина

військово-промисловий комплекс (ВПК)

виробництво високотехнологічних товарів

агропромисловий комплекс (АПК), переробка агропродукції

Раніше Фокус писав, якими у 2023 році будуть податки, рівень яких прив'язаний до мінімальної зарплати (єдиний податок підприємців, єдиний соціальний внесок), а також про інші актуальні податкові зміни