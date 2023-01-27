Выхода нет: почему украинским чиновникам запретили выезжать за границу

Когда в институтах власти в Украине не так давно стартовали кадровые чистки стало известно о введении ограничений на пересечение границы должностными лицами. Какими были предусловия этого резонансного решения президента и кого оно касается?

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Украинским чиновникам неожиданно запретили выезжать за границу, за исключением служебных командировок. Соответствующие изменения вводит в действие указ президента Украины №27/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".

Как предполагает Фокус в своем новом обзоре "Римские каникулы отменяются. Почему украинским чиновникам запретили выезд за границу", совпадение этого решения с началом чистки рядов в Офисе президента, правительстве и других институтах власти говорит о том, что, в частности, эта мера направлена на предотвращение бегства за границу скомпрометировавших себя чиновников.

Как отметил в одном из своих традиционных обращений президент Украины Владимир Зеленский, решение СНБО по выезду чиновников за границу касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.

[ + – ] Депутаты Верховной Рады Украины до окончания войны не смогут отдохнуть за рубежом Фото: Rada.gov.ua [ + – ] Члены правительства смогут выехать из Украины только в служебную командировку Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля [ + – ] Глава офиса президента Андрей Ермак и его заместители тоже не поедут в отпуск за границу [ + – ] Ограничения на выезд коснулись главы НБУ Андрея Пышного и его заместителей Фото: Национальный банк Украины [ + – ] Тысячи судий теперь тоже не выездные [ + – ] Председатель и члены ЦВК также заперты в Украине [ + – ] Под ограничения попали председатель и члены Счетной палаты, Фото: "Голос Украины" [ + – ] и глава СНБО Алексей Данилов с заместителями Фото: Настоящее Время [ + – ] и глава СБУ Василий Малюк с заместителями Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Армия чиновников, запертых в Украине, насчитывает десятки или даже сотни тысяч человек

То есть запрет охватывает довольно широкий круг должностных лиц. Димитрий Стриченко, юрист ООО ЮКК "Де-юре", уточняет, что вычислить точную цифру очень сложно, так как статистика не часто обновляются, однако ориентировочно можно говорить о 500 тыс. человек.

Резонансное решение вызывает неоднозначно оценки. Яна Михайлюк, адвокат, советник TOTUM LF, считает, что вопрос носит политический характер и связан со скандальными сообщениями в СМИ об отдыхе за границей некоторых госслужащих во время войны.

Димитрий Стриченко считает, что решение СНБО стало проявлением солидарности с военнослужащими.

"Ведь о каком единстве можно говорить, когда отпуска тех, кто ценой своей жизни обеспечивает сохранение чиновниками их должностей, предусмотрены исключительно в случае болезни, ранения и беременности", — подчеркивает Стриченко.

С другой стороны, собеседники Фокуса в госорганах не публично выражают недовольство в связи с подобным решением и считают его неправовым и нелогичным. В частности, отмечают, что подобный запрет на выезд ущемляет права женщин, чьи семьи разделены — дети или пожилые родители находятся за границей. Ведь по всей видимости, ограничения распространяется, в том числе, и на женщин, занимающих перечисленные должности. Ведь в тексте решения СНБО отсутствуют уточнения относительно пола, возраста и состояния здоровья тех, кого касается запрет.

"На мой взгляд, это более эмоциональное решение, чем государственное. С его введением может возникнуть множество проблем двойного понимания норм, — продолжает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры".

По мнению собеседника Фокуса, это решение еще более ухудшит ситуацию с пересечением границы и нанесет значительный ущерб бизнесу и волонтерам.

Однако точный формат ограничений будет известен когда Кабмин внесет соответствующие изменения в "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", которые изложены в постановлении Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57. Решение СНБО поручает Кабмину сделать это в пятидневный срок.

Ранее Фокус выяснил, зачем в новом порядке воинского учета упомянули об уехавших за границу военнообязанных мужчинах.