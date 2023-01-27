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Экономика Российско-украинская война

Выхода нет: почему украинским чиновникам запретили выезжать за границу

stop, стоп, запрет
Фото: nikvesti.com | Поездки за границу в личных целях или на отдых теперь для украинских чиновников закрыты

Когда в институтах власти в Украине не так давно стартовали кадровые чистки стало известно о введении ограничений на пересечение границы должностными лицами. Какими были предусловия этого резонансного решения президента и кого оно касается?

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Украинским чиновникам неожиданно запретили выезжать за границу, за исключением служебных командировок. Соответствующие изменения вводит в действие указ президента Украины №27/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".

Как предполагает Фокус в своем новом обзоре "Римские каникулы отменяются. Почему украинским чиновникам запретили выезд за границу", совпадение этого решения с началом чистки рядов в Офисе президента, правительстве и других институтах власти говорит о том, что, в частности, эта мера направлена на предотвращение бегства за границу скомпрометировавших себя чиновников.

Как отметил в одном из своих традиционных обращений президент Украины Владимир Зеленский, решение СНБО по выезду чиновников за границу касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.

депутаты, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
Депутаты Верховной Рады Украины до окончания войны не смогут отдохнуть за рубежом
Фото: Rada.gov.ua
кабмин, правительство, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
Члены правительства смогут выехать из Украины только в служебную командировку
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Андрей Ермак Fullscreen
Глава офиса президента Андрей Ермак и его заместители тоже не поедут в отпуск за границу
запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
Ограничения на выезд коснулись главы НБУ Андрея Пышного и его заместителей
Фото: Национальный банк Украины
судьи, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
Тысячи судий теперь тоже не выездные
ЦВК, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
Председатель и члены ЦВК также заперты в Украине
счетная палата, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
Под ограничения попали председатель и члены Счетной палаты,
Фото: "Голос Украины"
Алексей Данилов, СНБО, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
и глава СНБО Алексей Данилов с заместителями
Фото: Настоящее Время
СБУ, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
и глава СБУ Василий Малюк с заместителями
Фото: пресс-служба СБУ
портфели, чиновники, госслужба, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы Fullscreen
Армия чиновников, запертых в Украине, насчитывает десятки или даже сотни тысяч человек
депутаты, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы
кабмин, правительство, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы
Андрей Ермак
запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы
судьи, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы
ЦВК, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы
счетная палата, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы
Алексей Данилов, СНБО, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы
СБУ, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы
портфели, чиновники, госслужба, запрет на выезд из украины, запрет на выезд для госслужащих, запрет на выезд для чиновников, решение снбо, порядок пересечения границы

То есть запрет охватывает довольно широкий круг должностных лиц. Димитрий Стриченко, юрист ООО ЮКК "Де-юре", уточняет, что вычислить точную цифру очень сложно, так как статистика не часто обновляются, однако ориентировочно можно говорить о 500 тыс. человек.

Резонансное решение вызывает неоднозначно оценки. Яна Михайлюк, адвокат, советник TOTUM LF, считает, что вопрос носит политический характер и связан со скандальными сообщениями в СМИ об отдыхе за границей некоторых госслужащих во время войны.

Димитрий Стриченко считает, что решение СНБО стало проявлением солидарности с военнослужащими.

"Ведь о каком единстве можно говорить, когда отпуска тех, кто ценой своей жизни обеспечивает сохранение чиновниками их должностей, предусмотрены исключительно в случае болезни, ранения и беременности", — подчеркивает Стриченко.

С другой стороны, собеседники Фокуса в госорганах не публично выражают недовольство в связи с подобным решением и считают его неправовым и нелогичным. В частности, отмечают, что подобный запрет на выезд ущемляет права женщин, чьи семьи разделены — дети или пожилые родители находятся за границей. Ведь по всей видимости, ограничения распространяется, в том числе, и на женщин, занимающих перечисленные должности. Ведь в тексте решения СНБО отсутствуют уточнения относительно пола, возраста и состояния здоровья тех, кого касается запрет.

"На мой взгляд, это более эмоциональное решение, чем государственное. С его введением может возникнуть множество проблем двойного понимания норм, — продолжает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры".

По мнению собеседника Фокуса, это решение еще более ухудшит ситуацию с пересечением границы и нанесет значительный ущерб бизнесу и волонтерам.

Однако точный формат ограничений будет известен когда Кабмин внесет соответствующие изменения в "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", которые изложены в постановлении Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57. Решение СНБО поручает Кабмину сделать это в пятидневный срок.

Ранее Фокус выяснил, зачем в новом порядке воинского учета упомянули об уехавших за границу военнообязанных мужчинах.