Виходу немає: чому українським чиновникам заборонили виїжджати за кордон

Коли в інститутах влади в Україні нещодавно стартували кадрові чистки, стало відомо про введення обмежень на перетин кордону посадовими особами. Якими були передумови цього резонансного рішення президента та кого воно стосується?

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Українським чиновникам зненацька заборонили виїжджати за кордон, за винятком службових відряджень. Відповідні зміни вводить у дію указ президента України №27/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання перетину державного кордону України в умовах військового стану".

Фокус у своєму новому огляді "Римські канікули скасовуються. Чому українським чиновникам заборонили виїзд за кордон" не виключає, що цей крок зроблений з метою запобігання втечі за кордон чиновників, що скомпрометували себе.

Як зазначив в одному зі своїх традиційних звернень президент України Володимир Зеленський, рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон стосується всіх посадовців центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади, а також правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу та у державі.

[ + – ] Депутати Верховної Ради України до закінчення війни не зможуть відпочити за кордоном Фото: Rada.gov.ua [ + – ] Члени уряду зможуть виїхати з України лише у службове відрядження Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля [ + – ] Глава офісу президента Андрій Єрмак та його заступники теж не поїдуть у відпустку за кордон [ + – ] Обмеження на виїзд торкнулися голови НБУ Андрія Пишного та його заступників Фото: Національний банк України [ + – ] Тисячі суддів тепер теж не виїзні [ + – ] Голова та члени ЦВК також замкнені в Україні [ + – ] Під обмеження потрапили голова та члени Рахункової палати, Фото: "Голос Украины" [ + – ] та голова РНБО Олексій Данилов із заступниками Фото: Настоящее Время [ + – ] та голова СБУ Василь Малюк із заступниками Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Армія чиновників, замкнених в Україні, налічує десятки чи навіть сотні тисяч людей

Тобто заборона охоплює досить широке коло посадових осіб. Димитрій Стріченко, юрист ТОВ ЮКК "Де-Юре", уточнює, що вирахувати точну цифру дуже складно, оскільки статистика не часто оновлюється, проте орієнтовно можна говорити про 500 тис. осіб.

Резонансне рішення викликає неоднозначні оцінки. Яна Михайлюк, адвокат, радник TOTUM LF, вважає, що питання має політичний характер і пов'язане зі скандальними повідомленнями у ЗМІ про відпочинок за кордоном деяких держслужбовців під час війни.

Димитрій Стріченко вважає, що рішення РНБО стало виявом солідарності з військовослужбовцями.

"Адже про яку єдність можна говорити, коли відпустки тих, хто ціною свого життя забезпечує збереження чиновниками їхніх посад, передбачені виключно у разі хвороби, поранення чи вагітності", — наголошує Стріченко.

З іншого боку, співрозмовники Фокусу в держорганах не публічно висловлюють невдоволення у зв'язку з подібним рішенням і вважають його неправовим та нелогічним. Зокрема, зазначають, що подібна заборона на виїзд обмежує права жінок, чиї сім'ї розділені — діти чи літні батьки перебувають за кордоном. Адже, вочевидь, обмеження поширюється, зокрема, і на жінок, котрі обіймають перелічені посади. Адже у тексті рішення РНБО відсутні уточнення щодо статі, віку та стану здоров'я тих, кого стосується заборона.

"На мій погляд, це більш емоційне рішення, ніж державне. З його запровадженням може виникнути безліч проблем подвійного розуміння норм, — продовжує Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери".

На думку співрозмовника Фокусу, це рішення ще більше погіршить ситуацію з перетином кордону і завдасть значних збитків бізнесу та волонтерам.

Проте точний формат обмежень буде відомий, коли Кабмін внесе відповідні зміни до "Правил перетину державного кордону громадянами України", які викладені в постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57. Рішення РНБО доручає Кабміну зробити це у п'ятиденний термін.

Раніше Фокус з'ясував, навіщо в новому порядку військового обліку згадали про військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали за кордон.