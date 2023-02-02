В Украине официальный курс евро впервые превысил 40 грн: что происходит

В Украине повышение курса евро связано с тенденцией на мировых рынках, поскольку курс НБУ устанавливается только на основании курса евро-доллар.

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Официальный курс евро в Украине впервые превысил отметку в 40 гривен. Так, в четверг, 2 февраля Нацбанк зафиксировал его на уровне 40,17 грн за евро, свидетельствуют данные регулятора.

До полномасштабной войны официальный курс евро в Украине держался на отметке в 32,90 грн. Но 24 февраля 2022 года, после вторжения российских войск на территорию Украины, Национальный банк решил зафиксировать курс гривны к евро на уровне 33,1707 грн. Но уже 23 марта регулятор вернул плавающий курс евро.

[ + – ] Официальный курс евро в Украине тепель больше 40 грн

Отметим, что в 2022 году евро дешевел к доллару несколько месяцев. В июле министр финансов США Джанет Йеллен объяснял журналистам издания Reuters, что доллар укрепляется к мировым валютам из-за сильного экономического роста, действий ФРС по повышению процентных ставок и притока капитала. Но ближе к концу года ситуация изменилась: курс евро постепенно поднимался к доллару из-за разных скоростей повышения ставок ФРС США и Европейским центральным банком.

Поэтому в Украине повышение курса евро связано с тенденцией на мировых рынках, поскольку курс НБУ устанавливается только на основании курса евро-доллар и никак не зависит от внутренней ситуации.

Что с курсом в украинских банках

По данным Минфина, в украинских крупных банках по состоянию на вечер 2 февраля евро можно купить по такому курсу:

ПриватБанк — 43,5 грн/евро;

Ощадбанк — 43,8 грн/евро;

Райффайзен Банк — 43,8 грн/евро;

Укргазбанк — 43,4 грн/евро

Креди Агриколь Банк — 40,7 грн/евро

ПУМБ — 44,1 грн/евро.

Ранее Фокус уже рассказывал, что 2023 год не будет легким для украинской экономики, а сценарии ее развития напрямую зависят от событий на фронте. Между тем, есть надежды на стабилизацию ситуации и начало восстановления.

Также напомним, что в 2022 году физлицами в Украине продано валюты на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.