В Україні офіційний курс євро вперше перевищив 40 грн: що відбувається

В Україні підвищення курсу євро пов'язане з тенденцією на світових ринках, оскільки курс НБУ встановлюється лише за курсом євро-долар.

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Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 40 гривень. Так, у четвер, 2 лютого, Нацбанк зафіксував його на рівні 40,17 грн за євро, свідчать дані регулятора.

До повномасштабної війни офіційний курс євро в Україні тримався на позначці 32,90 грн. Але 24 лютого 2022 року після вторгнення російських військ на територію України Національний банк вирішив зафіксувати курс гривні до євро на рівні 33,1707 грн. Але вже 23 березня регулятор повернув плаваючий курс євро.

[ + – ] Офіційний курс євро в Україні тепер більше 40 грн

Зазначимо, що у 2022 році євро дешевшав до долара кілька місяців. У липні міністерка фінансів США Джанет Єллен пояснювала журналістам видання Reuters, що долар зміцнюється до світових валют через сильне економічне зростання, дії ФРС щодо підвищення відсоткових ставок і приплив капіталу. Але ближче до кінця року ситуація змінилася: курс євро поступово піднімався до долара через різні швидкості підвищення ставок ФРС США та Європейським центральним банком.

Тому в Україні підвищення курсу євро пов'язане з тенденцією на світових ринках, оскільки курс НБУ встановлюється лише на підставі курсу євро-долар і не залежить від внутрішньої ситуації.

Що з курсом в українських банках

За даними Мінфіну, в українських великих банках станом на вечір 2 лютого євро можна купити за таким курсом:

ПриватБанк — 43,5 грн/євро;

Ощадбанк — 43,8 грн/євро;

Райффайзен Банк – 43,8 грн/євро;

Укргазбанк — 43,4 грн/євро

Креді Агріколь Банк — 40,7 грн/євро

ПУМБ – 44,1 грн/євро.

Раніше Фокус уже розповідав, що 2023 не буде легким для української економіки, а сценарії її розвитку безпосередньо залежать від подій на фронті. Тим часом, є надії на стабілізацію ситуації та початок відновлення.

Також нагадаємо, що у 2022 році фізособами в Україні продано валюти на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.