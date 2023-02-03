Украинцам в Польще выплатят помощь от Красного Креста: кто может получить больше 20 тысяч гривен
Выплаты доступны украинцам, которые старше 50 лет, самостоятельно воспитывают ребенка или детей, и на попечении которых один или несколько человек с особыми потребностями.
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца совместно с Польским Красным Крестом возобновил прием заявок на финансовую помощь для украинских беженцев. Размер выплат составит 24,5 тыс. грн, сообщается на сайте организации.
Зарегистрироваться в программе могут украинцы, которые после вторжения российской армии прибыли в Польшу и живут в городе Кельце. Регистрация доступна до 14 февраля. После подтверждения заявки соискателям выплатят 1420 злотых (чуть больше 12 тыс. грн), а представителям его семьи (до 5 человек) – по 1220 злотых (чуть больше 10 тыс. грн) в течение двух месяцев.
Кому будут выплачивать деньги?
Финпомощь предложат украинцам, которые:
- прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года и сейчас проживают в городе Кельце;
- ранее не получали финансовую помощь от других гуманитарных организаций (например, UNHCR, IRC, LWF, Fundacja ADRA Polska, Polish Humanitarian Action, PCPM);
- самостоятельно воспитывают хотя бы 1 ребенка до 18 лет или ухаживают пожилого человека (который старше более 50 лет);
- являются главой семьи в возрасте старше 50 лет;
- содержат двух или более детей до 18 лет или ухаживают за взрослыми людьми старше 50 лет;
- ухаживают за людьми с особыми потребностями.
Как оформить заявку?
Для этого украинским беженцам нужно посетить отделение Красного Креста в городе Кельце. Его можно найти по адресу:
- ул. Henryk Sienkiewicza 68 25-001 Kielce.
Отделение работает с 8:00 до 15:00 с понедельника по пятницу.
Чтобы оформить заявку нужны следующие документы:
- загранпаспорт;
- ID-карточка гражданина Украины;
- внутренний паспорт;
- загранпаспорт иностранца с видом на жительство.
Для детей и подростков требуются свидетельство о рождении.
Ранее Фокус рассказывал, что американская благотворительная организация 1К поддержит пострадавших от полномасштабного вторжения России украинские семьи. Так, организация выплатит украинцам 1 тысячу долларов. Также напомним, что французская международная организация Action Against Hunger (ACF) финансово поддержит украинцев, которые стали вынужденными переселенцами после полномасштабного вторжения РФ и переехали в Черновицкую область.