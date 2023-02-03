Украинцам в Польще выплатят помощь от Красного Креста: кто может получить больше 20 тысяч гривен

Выплаты доступны украинцам, которые старше 50 лет, самостоятельно воспитывают ребенка или детей, и на попечении которых один или несколько человек с особыми потребностями.

Related video

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца совместно с Польским Красным Крестом возобновил прием заявок на финансовую помощь для украинских беженцев. Размер выплат составит 24,5 тыс. грн, сообщается на сайте организации.

Зарегистрироваться в программе могут украинцы, которые после вторжения российской армии прибыли в Польшу и живут в городе Кельце. Регистрация доступна до 14 февраля. После подтверждения заявки соискателям выплатят 1420 злотых (чуть больше 12 тыс. грн), а представителям его семьи (до 5 человек) – по 1220 злотых (чуть больше 10 тыс. грн) в течение двух месяцев.

Кому будут выплачивать деньги?

Финпомощь предложат украинцам, которые:

прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года и сейчас проживают в городе Кельце;

ранее не получали финансовую помощь от других гуманитарных организаций (например, UNHCR, IRC, LWF, Fundacja ADRA Polska, Polish Humanitarian Action, PCPM);

самостоятельно воспитывают хотя бы 1 ребенка до 18 лет или ухаживают пожилого человека (который старше более 50 лет);

являются главой семьи в возрасте старше 50 лет;

содержат двух или более детей до 18 лет или ухаживают за взрослыми людьми старше 50 лет;

ухаживают за людьми с особыми потребностями.

Как оформить заявку?

Для этого украинским беженцам нужно посетить отделение Красного Креста в городе Кельце. Его можно найти по адресу:

ул. Henryk Sienkiewicza 68 25-001 Kielce.

Отделение работает с 8:00 до 15:00 с понедельника по пятницу.

Чтобы оформить заявку нужны следующие документы:

загранпаспорт;

ID-карточка гражданина Украины;

внутренний паспорт;

загранпаспорт иностранца с видом на жительство.

Для детей и подростков требуются свидетельство о рождении.

Ранее Фокус рассказывал, что американская благотворительная организация 1К поддержит пострадавших от полномасштабного вторжения России украинские семьи. Так, организация выплатит украинцам 1 тысячу долларов. Также напомним, что французская международная организация Action Against Hunger (ACF) финансово поддержит украинцев, которые стали вынужденными переселенцами после полномасштабного вторжения РФ и переехали в Черновицкую область.