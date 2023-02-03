Українцям у Польщі виплатять допомогу від Червоного Хреста: хто може отримати понад 20 тисяч гривень

Виплати доступні українцям, які старші за 50 років, самостійно виховують дитину або дітей, і під опікою яких одна або кілька осіб з особливими потребами.

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Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця спільно з Польським Червоним Хрестом відновив прийом заявок на фінансову допомогу для українських біженців. Розмір виплат становитиме 24,5 тис. грн, повідомляється на сайті організації.

Зареєструватися в програмі можуть українці, які після вторгнення російської армії прибули до Польщі та мешкають у місті Кельце. Реєстрація доступна до 14 лютого. Після підтвердження заявки претендентам виплатять 1420 злотих (трохи більше як 12 тис. грн), а представникам його сім'ї (до 5 осіб) – по 1220 злотих (трохи більше ніж 10 тис. грн) протягом двох місяців.

Кому виплачуватимуть гроші?

Фіндопомогу запропонують українцям, які:

прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і зараз проживають у місті Кельце;

раніше не отримували фінансову допомогу від інших гуманітарних організацій (наприклад, UNHCR, IRC, LWF, Fundacja ADRA Polska, Polish Humanitarian Action, PCPM);

самостійно виховують хоча б 1 дитину до 18 років або доглядають літню людину (яка старша понад 50 років);

є главою сім'ї віком від 50 років;

містять двох або більше дітей віком до 18 років або доглядають дорослих людей старші за 50 років;

доглядають людей з особливими потребами.

Як оформити заявку?

Для цього українським біженцям потрібно відвідати відділення Червоного Хреста у місті Кельце. Його можна знайти за адресою:

вул. Henryk Sienkiewicza 68 25-001 Kielce.

Відділення працює з 8:00 до 15:00 з понеділка до п'ятниці.

Щоб оформити заявку потрібні такі документи:

закордонний паспорт;

ID-картка громадянина України;

внутрішній паспорт;

закордонний паспорт іноземця з видом на проживання.

Для дітей та підлітків потрібні свідоцтво про народження.

Раніше Фокус розповідав, що американська благодійна організація 1К підтримає постраждалих від повномасштабного вторгнення Росії українських родин. Так, організація виплатить українцям 1 тисячу доларів. Також нагадаємо, що французька міжнародна організація Action Against Hunger (ACF) фінансово підтримає українців, які стали вимушеними переселенцями після повномасштабного вторгнення РФ та переїхали до Чернівецької області.