Американський фонд виплатить українцям 1 тисячу доларів: хто може подати заявку

Грошову допомогу виплатять українцям лише один раз після підтвердження заявки. Фінансова програма розрахована лише на сім'ї, тож самотні люди не зможуть отримати виплати

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Американська благодійна організація 1К виплатить фінансову допомогу українським сім'ям, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Fast Company.

Благодійна організація виплатить 1 тисячу доларів лише один раз.

Кому виплачуватимуть гроші

Фінансова програма розрахована лише на сім'ї, тож самотні люди не зможуть отримати виплати. При цьому не будуть враховувати кількість людей у сім'ї чи те, де всі вони зараз перебувають — за кордоном чи в Україні.

Гроші українці зможуть витратити на будь-які свої потреби, жодних чеків і звітів надавати не потрібно.

Що потрібно для участі у програмі

Оформити заявку на виплати можна, заповнивши анкету. Обов'язковою умовою отримання грошової допомоги є підписка на офіційні сторінки проєкту в соцмережах. Крім того, ваш профіль у соціальних мережах має бути відкритим. Без дотримання цих умов заявка не розглядатиметься.

Але навіть правильне заповнення анкетної заявки не гарантує отримання виплат. Це відбуватиметься на розсуд благодійної організації.

Допомога від ООН

З 9 січня 2023 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відновило прийом заявок на виплату фіндопомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ.

ВПО та постраждалим від бойових дій українцям після оформлення заявок протягом трьох місяців виплачуватимуть по 6,6 тис. грн на особу. Тобто, якщо сім'я складається із трьох осіб, вона може розраховувати на виплату 19,8 тис. грн.

Якщо українська родина відповідатиме критеріям УВКБ ООН, то зможе претендувати на виплати одразу за кілька місяців. Серед умов:

главі сім'ї віком від 55 років або голова похилого віку, а в сім'ї є діти до 18 років;

сім'ю забезпечує лише один із батьків, під опікою якого перебуває дитина до 18 років та літні люди від 55 років;

сім'я виховує дітей без супроводу або дітей, яких розлучили з батьками (щоб підтвердити цю інформацію потрібно надати офіційні документи);

у сім'ї один або кілька членів з особливими потребами.

Тим часом в Україні буде інший підхід до нарахування заробітних плат для бійців ЗСУ та Національної гвардії, які перебувають у тилу, тепер вони отримуватимуть менше. З 1 лютого виплати безпосередньо залежатимуть від районів перебування військових, складності та специфіки бойових або спеціальних завдань, що виконуються ними.

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