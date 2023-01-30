Польща запроваджує нові правила в'їзду українців: що зміниться

Українці можуть втратити соціальні виплати та право на медичне обслуговування в Польщі, якщо перетинатимуть кордон без дотримання нових правил, які набудуть чинності з 1 березня.

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Українцям при в'їзді до Польщі буде необхідно пред'явити польським прикордонникам електронний документ diia.pl, щоб не втратити статус PESEL UKR, що дозволяє отримувати виплати та послуги на території країни. Про це повідомило посольство України в Польщі у своєму Facebook у понеділок, 30 січня.

За словами дипломатичного представництва, щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв'язку з виїздом із території Польщі на термін, що не перевищує 30 днів, українці мають повідомити польському прикордоннику, який здійснює паспортний контроль, про намір в'їхати до країни у зв'язку з використанням права тимчасового захисту Польщі, а також щоразу подавати електронний документ diia.pl.

Нова норма стосується навіть тих, хто їде до Польщі через роботу чи у зв'язку з іншими цілями, але водночас розраховує користуватися статусом PESEL UKR. До того ж якщо українці в'їдуть до Польщі без відповідного повідомлення прикордонників або без пред'явлення diia.pl, їхні дані не включать до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR.

Наявність PESEL UKR дозволяє українцям отримувати соціальні виплати, користуватися державними медичними послугами, офіційно працювати й навчатися. Раніше оформлення PESEL залишали на розсуд українців. У посольстві України в Польщі не уточнили, коли саме набирають чинності нові норми, проте, за даними порталу VisitUkraine, це відбудеться 1 березня.

Нагадаємо, наприкінці минулого року українська влада дала роз'яснення, як громадяни, що опинилися за кордоном без документів, можуть повернутися в Україну.

Також ми писали, що українським біженцям у Польщі пропонують зареєструватися в спеціальній програмі для отримання 6 тис. грн, які виплачуватимуть протягом 3 місяців.