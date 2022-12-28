Українці можуть повернутися на батьківщину без паспорта: роз'яснення Мінреінтеграції (фото)

Повернутися з Німеччини з так званим "білим паспортом" можливо лише авіатранспортом. Вихід із транзитної зони заборонено. У Польщі та Болгарії знадобиться транзитна віза.

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Українським громадянам, котрі опинилися за кордоном без документів, але хочуть повернутися, знадобиться оформляти посвідчення на повернення в українське консульство за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають посвідчення особи на повернення в Україну, можуть скористатися ним, щоб повернутися на Батьківщину з третіх країн", — ідеться в повідомленні.

Серед таких країн — Німеччина, Польща, Румунія, Болгарія і Туреччина.

[ + – ] Правила повернення в Україну [ + – ] Правила повернення в Україну [ + – ] Правила повернення в Україну

Посвідчення для повернення в Україну

У листопаді 2022 року з'явилася можливість оформляти на території України посвідчення на повернення громадян, депортованих у РФ.

Якщо громадянин виїхав за кордон і втратив паспорт, для повернення додому знадобиться тимчасове посвідчення особи, яке оформляється в посольстві країни перебування. Йдеться т.зв. "білий паспорт" із відповідною обкладинкою.

Такий документ видається для виїзду з країни перебування. Але якщо громадяни повертаються через інші країни, потрібно враховувати відповідні правила.

Німеччина — лише авіатранспортом

Повернутися з Німеччини з "білим паспортом" можливо лише літаком.

Влада Німеччини розглядає посвідчення особи для повернення в Україну як тимчасовий документ. Якщо його було видано третьою країною, його власник може в'їхати в Німеччину лише для транзитного перельоту, не залишаючи транзитну зону аеропорту, наголошується в повідомленні українського посольства в Берліні на офіційній сторінці у Facebook.

У Польщі та Болгарії потрібна транзитна віза

Під час перетину польського або болгарського кордону за посвідченням для повернення в Україну знадобиться оформити транзитну візу в країні перебування, йдеться на сторінці посольства.

У разі в'їзду громадян України в Польщу з Литви, Білорусі та країн, де немає польської дипломатичної місії, питання про перепустку розглядатиме комендант Прикордонної служби Польщі індивідуально.

У Болгарії також знадобиться транзитна віза.

У Туреччині — з будь-якими паспортами

В'їхати в Туреччину з країн ЄС із "білим паспортом" не можна. Під час транзитного перельоту забороняється виходити щ транзитної зони.

Але якщо громадянин України перетинає турецький кордон із Грузії, Вірменії або інших країн, що межують із Туреччиною зі сходу, буде достатньо таких документів:

"білий паспорт" (посвідчення особи на повернення в Україну);

закордонний паспорт;

внутрішній український паспорт та ID-картка.

У Румунії віза не потрібна

Для повернення в Україну через Румунію українцям не знадобиться віза, а лише посвідчення особи:

паспорт громадянина України з електронним носієм чи без;

небіометричний закордонний паспорт;

свідоцтво про народження;

інформація про дітей, які вписані в паспорт одного з батьків.

Нагадаємо, що громадянам України більше не потрібно оплачувати послуги з працевлаштування за кордоном. За послуги посередників тепер має сплачувати роботодавець.

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