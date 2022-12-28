Украинцы могут вернуться на родину без паспорта: разъяснение Минреинтеграции (фото)
Вернуться из Германии с так называемым "белым паспортом" возможно только авиатранспортом. Выход из транзитной зоны запрещен. В Польше и Болгарии понадобится транзитная виза.
Украинским гражданам, оказавшимся за границей без документов, но желающим вернуться, понадобится оформлять удостоверение на возвращение в украинском консульстве за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"Граждане Украины, выехавшие со временно оккупированных территорий и имеющие удостоверение личности на возвращение в Украину, могут им воспользоваться, чтобы вернуться на Родину из третьих стран", — говорится в сообщении.
Среди таких стран — Германия, Польша, Румыния, Болгария и Турция.
Удостоверение для возвращения в Украину
В ноябре 2022 года появилась возможность оформлять на территории Украины удостоверение на возвращение для граждан, депортированных в РФ.
В случае если гражданин выехал за рубеж и потерял паспорт, для возвращения домой понадобится временное удостоверение личности, которое оформляется в посольстве страны пребывания. Речь идет о т.н. "белом паспорте" с соответствующей обложкой.
Такой документ выдается для выезда из страны пребывания. Но в случае если граждане возвращаются через другие страны, понадобится учитывать соответствующие правила.
Германия — только авиатранспортом
Вернуться из Германии с "белым паспортом" возможно только на самолете.
Власти Германии рассматривают удостоверение личности для возвращения в Украину как временный документ. Если он был выдан третьей страной, его владелец может въехать в Германию лишь для транзитного перелета, не покидая транзитную зону аэропорта, отмечается в сообщении украинского посольства в Берлине на официальной странице в Facebook.
В Польше и Болгарии нужна транзитная виза
При пересечении польской или болгарской границы по удостоверению для возвращения в Украину, понадобится оформить транзитную визу в стране пребывания, говорится на странице посольства.
В случае въезда граждан Украины в Польшу из Литвы, Беларуси и стран, где нет польской дипломатической миссии, вопрос о пропуске будет рассматриваться комендантом Пограничной службы Польши индивидуально.
В Болгарии также понадобится транзитная виза.
В Турции – с любыми паспортом
Въехать в Турцию из стран ЕС с "белым паспортом" нельзя. При транзитном перелете запрещается выходить из транзитной зоны.
Но если гражданин Украины пересекает турецкую границу из Грузии, Армении, или других граничащих с Турцией с востока стран, будет достаточно следующих документов:
- "белый паспорт (удостоверение личности на возвращение в Украину);
- заграничный паспорт;
- внутренний украинский паспорт и ID-карта.
В Румынии виза не нужна
Для возвращения в Украину через Румынию украинцам не понадобится виза, а только удостоверение личности:
- паспорт гражданина Украины с электронным носителем или без;
- небиометрический загранпаспорт;
- свидетельство о рождении;
- информация о детях, которые вписаны в паспорт кого-то из родителей.
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