Украинцы могут вернуться на родину без паспорта: разъяснение Минреинтеграции (фото)

Вернуться из Германии с так называемым "белым паспортом" возможно только авиатранспортом. Выход из транзитной зоны запрещен. В Польше и Болгарии понадобится транзитная виза.

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Украинским гражданам, оказавшимся за границей без документов, но желающим вернуться, понадобится оформлять удостоверение на возвращение в украинском консульстве за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Граждане Украины, выехавшие со временно оккупированных территорий и имеющие удостоверение личности на возвращение в Украину, могут им воспользоваться, чтобы вернуться на Родину из третьих стран", — говорится в сообщении.

Среди таких стран — Германия, Польша, Румыния, Болгария и Турция.

[ + – ] Правила возвращения в Украину [ + – ] Правила возвращения в Украину [ + – ] Правила возвращения в Украину

Удостоверение для возвращения в Украину

В ноябре 2022 года появилась возможность оформлять на территории Украины удостоверение на возвращение для граждан, депортированных в РФ.

В случае если гражданин выехал за рубеж и потерял паспорт, для возвращения домой понадобится временное удостоверение личности, которое оформляется в посольстве страны пребывания. Речь идет о т.н. "белом паспорте" с соответствующей обложкой.

Такой документ выдается для выезда из страны пребывания. Но в случае если граждане возвращаются через другие страны, понадобится учитывать соответствующие правила.

Германия — только авиатранспортом

Вернуться из Германии с "белым паспортом" возможно только на самолете.

Власти Германии рассматривают удостоверение личности для возвращения в Украину как временный документ. Если он был выдан третьей страной, его владелец может въехать в Германию лишь для транзитного перелета, не покидая транзитную зону аэропорта, отмечается в сообщении украинского посольства в Берлине на официальной странице в Facebook.

В Польше и Болгарии нужна транзитная виза

При пересечении польской или болгарской границы по удостоверению для возвращения в Украину, понадобится оформить транзитную визу в стране пребывания, говорится на странице посольства.

В случае въезда граждан Украины в Польшу из Литвы, Беларуси и стран, где нет польской дипломатической миссии, вопрос о пропуске будет рассматриваться комендантом Пограничной службы Польши индивидуально.

В Болгарии также понадобится транзитная виза.

В Турции – с любыми паспортом

Въехать в Турцию из стран ЕС с "белым паспортом" нельзя. При транзитном перелете запрещается выходить из транзитной зоны.

Но если гражданин Украины пересекает турецкую границу из Грузии, Армении, или других граничащих с Турцией с востока стран, будет достаточно следующих документов:

"белый паспорт (удостоверение личности на возвращение в Украину);

заграничный паспорт;

внутренний украинский паспорт и ID-карта.

В Румынии виза не нужна

Для возвращения в Украину через Румынию украинцам не понадобится виза, а только удостоверение личности:

паспорт гражданина Украины с электронным носителем или без;

небиометрический загранпаспорт;

свидетельство о рождении;

информация о детях, которые вписаны в паспорт кого-то из родителей.

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