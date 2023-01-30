Польша вводит новые правила въезда украинцев: что изменится

Украинцы могут потерять социальные выплаты и право на медицинское обслуживание в Польше, если будут пересекать границу без соблюдения новых правил, которые вступят в силу с 1 марта.

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Украинцам при въезде в Польшу будет необходимо предъявить польским пограничникам электронный документ diia.pl, чтобы не потерять статус PESEL UKR, позволяющий получать выплаты и услуги на территории страны. Об этом сообщило посольство Украины в Польше в своем Facebook в понедельник, 30 января.

По словам дипломатического представительства, чтобы избежать потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок, не превышающий 30 дней, украинцы должны сообщить польскому пограничнику, который осуществляет паспортный контроль, о намерении въехать в страну в связи с использованием права временной защиты в Польше, а также каждый раз предъявлять электронный документ diia.pl.

Новая норма касается даже тех, кто едет в Польшу по работе или в связи с другими целями, но при этом рассчитывает пользоваться статусом PESEL UKR. При этом в случае, если украинцы въедут в Польшу без соответствующего уведомления пограничников или без предъявления diia.pl, их данные не включат в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR.

Наличие PESEL UKR позволяет украинским получать социальные выплаты, пользоваться государственными медицинскими услугами, официально работать и учиться. Раньше оформление PESEL оставляли на усмотрение украинцев. В посольстве Украины в Польше не уточнили, когда именно вступают в силу новые нормы, однако по данным портала VisitUkraine, это произойдет 1 марта.

Напомним, в конце прошлого года украинские власти дали разъяснение, как граждане, оказавшиеся за границей без документов, могут вернуться в Украину.

Также мы писали, что украинским беженцам в Польше предлагают зарегистрироваться в специальной программе для получения 6 тыс. грн, которые будут выплачиваться в течение 3 месяцев.