Американский фонд выплатит украинцам 1 тысячу долларов: кто может подать заявку

Денежную помощь выплатят украинцам только один раз после подтверждения заявки. Финансовая программа рассчитана только на семьи, поэтому одинокие люди не смогут получить выплаты

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Американская благотворительная организация 1К выплатит финансовую помощь пострадавшим от полномасштабного вторжения России украинским семьям. Об этом сообщает Fast Company.

Благотворительная организация выплатит 1 тысячу долларов только один раз.

Кому будут выплачивать деньги

Финансовая программа рассчитана только на семьи, поэтому одинокие люди не смогут получить выплаты. При этом не будут учитываться количество людей в семье или то, где все они сейчас находятся — за границей или в Украине.

Деньги украинцы смогут потратить на любые свои потребности, никаких чеков и отчетов предоставлять не нужно.

Что нужно для участия в программе

Оформить заявку на выплаты можно, заполнив анкету. Обязательным условием получения денежной помощи является подписка на официальные страницы проекта в соцсетях. Кроме того, ваш профиль в социальных сетях должен быть открыт. Без соблюдения этих условий заявка не будет рассматриваться.

Но даже правильное заполнение анкетной заявки не гарантирует получения выплат. Это будет происходить по усмотрению благотворительной организации.

Помощь от ООН

С 9 января 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило прием заявок на выплату финпомощи украинцам, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения войск РФ.

ВПЛ и пострадавшим от боевых действий украинцам после оформления заявок в течение трех месяцев будут выплачивать по 6,6 тыс. грн на человека. То есть, если семья состоит из трех человек, она может рассчитывать на выплату 19,8 тыс. грн.

Если украинская семья будет соответствовать критериям УВКБ ООН, то сможет претендовать на выплаты сразу за несколько месяцев. Среди условий:

главе семьи от 55 лет или глава пожилой человек, а в семье есть дети до 18 лет;

семью обеспечивает только один из родителей, на попечении которого находится ребенок до 18 лет и пожилые люди от 55 лет;

семья воспитывает детей без сопровождения или детей, которых разлучили с родителями (чтобы подтвердить эту информацию нужно предоставить официальные документы);

в семье один или несколько членов с особенными потребностями.

Тем временем в Украине будет иной подход к начислению заработных плат для бойцов ВСУ и Национальной гвардии, которые находятся в тылу, теперь они будут получать меньше. С 1 февраля выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военных, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

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