Обещания отменяются: ДТЭК ввел в Киеве и области отключения света (фото)

Электроэнергия частично будет отсутствовать в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, а также на левом берегу украинской столицы.

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В воскресенье, 5 февраля, в Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света. Об этом проинформировала пресс-служба Группы ДТЭК.

Так, в Киеве и Киевской области, несмотря на предыдущие обещания о том, что свет бытовым потребителям не планируют отключать до 16:00 5 февраля, частично вводятся стабилизационные отключения.

Ограничения, как утверждают в ДТЭК, будут применяться по распоряжению оператора системы передачи энергии "Укрэнерго". 5 февраля стабилизационные отключения действуют в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, а также на левом берегу Киева.

В области ограничения затронут бытовых потребителей в Киево-Святошинском районе.

"Это (отключения света — ред.) позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования. Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области", — добавили в пресс-службе ДТЭК, анонсируя отключения света в Киеве и области.

[ + – ] 5 февраля в Киеве и Киевской области вводятся стабилизационные отключения света

Отметим, что вечером 4 февраля Группа ДТЭК обещала не отключать свет жителям Киева до 16:00 5 февраля. По данным компании, стабилизационные отключения электроэнергии, согласно распоряжению "Укрэнерго" в столице должны были ввести во второй половине дня.

Позже в ДТЭК уточнили, что в первой половине дня 5 февраля свет не будут отключать в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В компании рассказали, что лимиты потребления энергии от "Укрэнерго" будут применяться в период с 16:00 по 20:00, благодаря чему бытовые потребители большую часть воскресенья проведут со светом.