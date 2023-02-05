Обіцянки скасовуються: ДТЕК ввів у Києві й області відключення світла (фото)

Електроенергія частково відсутня у Голосіївському, Солом'янському та Печерському районах, а також на лівому березі української столиці.

Related video

У неділю, 5 лютого, у Києві та Київській області запровадили стабілізаційні відключення світла. Про це проінформувала пресслужба Групи ДТЕК.

Так, у Києві та Київській області, незважаючи на попередні обіцянки про те, що світло побутовим споживачам не планують відключати до 16:00 5 лютого, частково запроваджуються стабілізаційні відключення.

Обмеження, як стверджують у ДТЕК, застосовуватимуться за розпорядженням оператора системи передавання енергії "Укренерго". 5 лютого стабілізаційні відключення діють у Голосіївському, Солом'янському та Печерському районах, а також на лівому березі Києва.

В області обмеження торкнуться побутових споживачів у Києво-Святошинському районі.

"Це (відключення світла — ред.) дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання. Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київської області", — додали в пресслужбі ДТЕК, анонсуючи відключення світла у Києві й області.

[ + – ] 5 лютого у Києві та Київській області вводяться стабілізаційні відключення світла

Зазначимо, що увечері 4 лютого Група ДТЕК обіцяла не відключати світло мешканцям Києва до 16:00 5 лютого. За даними компанії, стабілізаційні відключення електроенергії, згідно з розпорядженням "Укренерго" у столиці мали запровадити у другій половині дня.

Пізніше в ДТЕК уточнили, що у першій половині дня 5 лютого світло не відключатимуть у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. У компанії розповіли, що ліміти споживання енергії від "Укренерго" будуть застосовуватися в період із 16:00 до 20:00, завдяки чому побутові споживачі більшу частину неділі проведуть зі світлом.