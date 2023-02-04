ДТЕК обіцяє не відключати світло у Києві 5 лютого у першій половині дня: деталі

У компанії розповіли, що обмеження електроенергії у столиці в неділю будуть після 16:00.

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У неділю, 5 лютого, графіки відключення світла у Києві діятимуть після 16:00. Про це повідомила пресслужба "ДТЕК Київські електромережі" у Facebook.

Як уточнюється, НЕК "Укренерго" надала ліміти споживання електроенергії для столиці України лише на другу половину дня.

Так, з 16.00 до 20.00 у місті діятиме ліміт у середньому на рівні 1233 МВт на день.

"У години пік навантаження при поточній температурі повітря — це 79% від потреби електроенергії міста, включно з побутовими споживачами, промисловістю та критичною інфраструктурою", — пояснюють у компанії.

При цьому в ДТЕК попросили мешканців Києва помірно користуватися електроенергією, особливо у період особливої завантаженості електромереж.

У період, коли світла немає, компанія рекомендує відключати всі прилади від електроживлення та вмикати їх по черзі, коли подача електроенергії відновлюється. Це допомагає уникнути аварій через навантаження енергомереж.

Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції в Одесі майже все місто залишилося без світла. Через відсутність електропостачання багато мешканців опинилися без води в кранах.

Наступного дня, 4 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпорядився завезти до Одеської області протягом доби всі потужні генератори, які є у розпорядженні Міненерго.