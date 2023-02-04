ДТЭК обещает не отключать свет в Киеве 5 февраля в первой половине дня: детали

В компании рассказали, что ограничения электроэнергии в столице в воскресенье будут после 16:00.

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В воскресенье, 5 февраля, графики отключения света в Киеве будут действовать после 16:00. Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.

Как уточняется, НЭК "Укрэнерго" предоставила лимиты по потреблению электроэнергии для столицы Украины только на вторую половину дня.

Так, с 16.00 до 20.00 в городе будет действовать лимит в среднем на уровне 1233 МВт на день.

"В пиковые часы нагрузка при текущей температуре воздуха — это 79% от потребности электроэнергии города, включая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру", — объясняют в компании.

При этом в ДТЭК попросили жителей Киева умеренно пользоваться электроэнергией, особенно в период особой загруженности электросетей.

В период, когда света нет, компания рекомендует отключать все приборы от электропитания и включать их по очереди, когда подача электроэнергии возобновляется. Это помогает избежать аварий из-за перегрузки энергосетей.

Напомним, 3 февраля из-за аварии на подстанции в Одессе почти весь город остался без света. Из-за отсутствия электроснабжения многие жители оказались без воды в кранах.

На следующий день, 4 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился завезти в Одесскую область в течение суток все мощные генераторы, которые есть в распоряжении Минэнерго.