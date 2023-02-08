Несправедливые отключения света: в НКРЭКУ рассказали о "четырех волнах" проверок облэнерго

Нацкомиссия по вопросам энергетики с ноября прошлого года получила более 3,6 тысяч обращений граждан, жалующихся на несправедливое ограничение электроснабжения у разных потребителей. В результате регулятор провел 49 проверок.

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Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продолжает реагировать на обращения граждан Украины о неравномерном отключении электроэнергии, а также о некорректной информации со стороны облэнерго о графиках. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Как уточняет пресс-служба НКРЭКУ, с ноября 2022 года регулятор рассмотрел более 3,6 тыс. обращений украинцев из разных регионов страны. Люди жалуются на несправедливое отключение света у потребителей и несовпадение графиков с фактическим ограничением подачи электроэнергии.

В результате НКРЭКУ приняла решение о проведении 49 внеплановых выездных проверок в 14 облэнерго.

После четырех волн проверок операторы систем распределения в областях стали лучше придерживаться согласованных графиков отключения света и давать корректную информацию о сроках ограничения подачи электроэнергии.

У двух операторов — "Черкассыоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго" — в результате проверок нарушений не выявили.

Напомним, 17 января НКРЭКУ отчиталась о том, что в результате проверок оштрафовала за несоблюдение графиков отключений электричества потребителям трех операторов систем распределения — АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго". Руководители вышеуказанных организаций должны выплатить по 1700 гривен.