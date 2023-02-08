Несправедливі відключення світла: у НКРЕКП розповіли про "чотири хвилі" перевірок обленерго

Нацкомісія з питань енергетики з листопада минулого року отримала понад 3,6 тисячі звернень громадян, які скаржаться на несправедливе обмеження електропостачання у різних споживачів. Унаслідок цього регулятор провів 49 перевірок.

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Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжує реагувати на звернення громадян України щодо нерівномірного відключення електроенергії, а також щодо некоректної інформації з боку обленерго про графіки. Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Як уточнює пресслужба НКРЕКП, з листопада 2022 року регулятор розглянув понад 3,6 тис. звернень українців із різних регіонів країни. Люди скаржаться на несправедливе відключення світла у споживачів і розбіжність графіків із фактичним обмеженням подаванням електроенергії.

Зрештою НКРЕКП ухвалила рішення про проведення 49 позапланових виїзних перевірок у 14 обленерго.

Після чотирьох хвиль перевірок оператори систем розподілу в областях почали краще дотримуватись узгоджених графіків відключення світла та давати коректну інформацію про терміни обмеження подавання електроенергії.

У двох операторів — "Черкасиобленерго" та "Прикарпаттяобленерго" — внаслідок перевірок порушень не виявили.

Нагадаємо, 17 січня НКРЕКП звітувала про те, що внаслідок перевірок оштрафувала за недотримання графіків відключень електрики споживачам трьох операторів систем розподілу — АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго". Керівники вищезгаданих організацій мають виплатити по 1 700 гривень.