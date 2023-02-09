Не по 17 грн. Стало известно, когда куриные яйца будут стоить меньше 5 грн за штуку

В 2022 году популярный продукт питания стал рекордсменом подорожания. Фокус выяснил, как будет меняться цена на яйца в первой половине 2023 года.

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В течение 2022 года цены на куриные яйца до конца лета радовали стабильностью, а осенью шокировали стремительным ростом. Фокус в своем новом обзоре "Скандальные яйца. Почему яйца в Украине еще не стоят 17 гривен за штуку, но все может измениться" исследует влияние полномасштабного российского вторжения на производство куриных яиц в Украине и динамику цен на них.

Как отметила в комментарии Фокусу Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", большинство производителей куриных яиц в центральных регионах оказались в зоне боевых действий, а производственные мощности в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Киевской областях были потеряны, что привело к снижению предложения яиц и их подорожанию.

Однако сегодня у опрошенных Фокусом экспертов уже есть повод для оптимизма. Так, Сергей Карпенко, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" прогнозирует увеличение предложения куриных яиц на рынке, благодаря росту объемов производства и расширению поступлений продукции от домохозяйств, что окажет сдерживающее влияние на цены в конце первого квартала. Таким образом, яйца могут начать дешеветь в марте 2023 года.

По прогнозам Института аграрной экономики, на нынешнем уровне цены на куриные яйца будут сохраняться до Пасхи (16 апреля 2023 года), после чего ближе к маю начнется их снижение.

[ + – ] Все опрошенные Фокусом эксперты прогнозируют снижение цен на яйца после Пасхи (в 2023 году - 16 апреля)

В свою очередь Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в ближайшие два месяца прогнозирует незначительное снижение цен на яйца в пределах 10-15%. По словам собеседницы Фокуса, более существенное падение цен на яйца — на 35-40% от уровня февраля — произойдет после Пасхи.

Фокус напоминает, как менялась среднемесячные цены на десяток яиц куриных С1 в крупных сетях супермаркетов во втором полугодии 2022 года и на основе опроса экспертов строит консенсус-прогноз динамики цен на яйца в первом полугодии 2023 года.

июль 2022: 28,93 грн*

август 2022: 31,31 грн

сентябрь 2022: 37,41 грн

октябрь 2022: 57,23 грн

ноябрь 2022: 75,65 грн

декабрь 2022: 74,15 грн

январь 2023: 73,47 грн

февраль 2023: 71,80 грн

март 2023: 64,62 грн**

апрель 2023: 61,03 грн

май 2023: 46,67 грн

июнь 2023: 43,08 грн

* среднемесячные цены на яйца куриные по данным minfin.com.ua

** расчеты Фокуса на основе прогнозов экспертов

Очевидно, до уровня лета 2022 года цены на яйца в 2023 году уже не опустятся. Однако, начиная с мая 2023 года, можно ожидать, что яйцо куриное будет стоить менее 5 грн за штуку.

Напомним, в январе 2023 года яйца куриные стали символом коррупционного скандала, за развитием которого продолжает следить Фокус. Волну возмущения среди граждан вызвало то, что яйца для нужд ВСУ предлагалось закупать по 17 грн за штуку – в 2,4 раза выше актуальных цен в крупных сетях супермаркетов.

Однако, как выяснил Фокус в своем обзоре "Скандальные яйца. Почему яйца в Украине еще не стоят 17 гривен за штуку, но все может измениться", ни рыночные реалии, ни прогнозы развития ситуации на ближайшие месяцы никак не оправдывают то, что ВСУ предлагались яйца по 17 грн за штуку.

Ранее Фокус подводил итоги изменения цен на продукты питания в 2022 году.