Не по 17 грн. Стало відомо, коли курячі яйця коштуватимуть менше ніж 5 грн за штуку

У 2022 році популярний продукт харчування став рекордсменом подорожчання. Фокус з'ясував, як змінюватиметься ціна на яйця у першій половині 2023 року.

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Протягом 2022 року ціни на курячі яйця до кінця літа радували стабільністю, а восени шокували стрімким ростом. Фокус у своєму новому огляді "Скандальні яйця. Чому яйця в Україні ще не коштують 17 гривень за штуку, але все може змінитися" досліджує вплив повномасштабного російського вторгнення на виробництво курячих яєць в Україні та динаміку цін на них.

Як зазначила у коментарі Фокусу Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", більшість виробників курячих яєць, які перебували в центральних регіонах України, опинилися у зоні бойових дій, а виробничі потужності у Донецькій, Харківській, Херсонській та Київській областях було втрачено, що вплинуло на зниження пропозиції яєць та їх подорожчання.

Проте сьогодні опитані Фокусом експерти вже мають привід для оптимізму. Так, Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" прогнозує збільшення пропозиції курячих яєць на ринку завдяки зростанню обсягів виробництва та розширенню надходжень продукції від домогосподарств, що вплине на ціни наприкінці першого кварталу. Так, яйця можуть почати дешевшати у березні 2023 року.

За прогнозами Інституту аграрної економіки, на нинішньому рівні ціни на курячі яйця зберігатимуться до Великодня (16 квітня 2023 року), після чого ближче до травня почнеться їх зниження.

[ + – ] Усі опитані Фокусом експерти прогнозують зниження цін на яйця після Великодня (у 2023 році – 16 квітня)

Зі свого боку, Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) в найближчі два місяці прогнозує незначне зниження цін на яйця в межах 10-15%. За словами співрозмовниці Фокусу, суттєвіше падіння цін на яйця — на 35-40% від рівня лютого — відбудеться після Великодня.

Фокус нагадує, як змінювалася середньомісячні ціни на десяток яєць курячих С1 у великих мережах супермаркетів у другому півріччі 2022 року та на основі опитування експертів будує консенсус-прогноз динаміки цін на яйця у першому півріччі 2023 року.

липень 2022: 28,93 грн*

серпень 2022: 31,31 грн

вересень 2022: 37,41 грн

жовтень 2022: 57,23 грн

листопад 2022: 75,65 грн

грудень 2022: 74,15 грн

січень 2023: 73,47 грн

лютий 2023: 71,80 грн

березень 2023: 64,62 грн**

квітень 2023: 61,03 грн

травень 2023: 46,67 грн

червень 2023 року: 43,08 грн

* Середньомісячні ціни на яйця курячі за даними minfin.com.ua

** розрахунки Фокусу на основі прогнозів експертів

Очевидно, до рівня літа 2022 року ціни на яйця в 2023 році вже не опустяться. Однак, починаючи з травня 2023 року, можна очікувати, що яйце куряче коштуватиме менше 5 грн за штуку.

Нагадаємо, в січні 2023 року курячі яйця стали символом корупційного скандалу, за розвитком якого продовжує стежити Фокус. Хвилю обурення серед громадян викликало те, що яйця для потреб ЗСУ пропонувалося закуповувати по 17 грн за штуку — у 2,4 рази вищі за актуальні ціни у великих мережах супермаркетів.

Однак, як з'ясував Фокус у своєму огляді "Скандальні яйця. Чому яйця в Україні ще не коштують 17 гривень за штуку, але все може змінитися", ні ринкові реалії, ні прогнози розвитку ситуації на найближчі місяці ніяк не виправдовують те, що ЗСУ пропонувалися яйця по 17 грн за штуку.

Раніше Фокус підбивав підсумки зміни цін на продукти харчування у 2022 році.