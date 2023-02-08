Скандальні яйця. Чому яйця в Україні ще не коштують 17 гривень за штуку, але все може змінитися

За минуле півріччя курячі яйця в Україні опинялися у фокусі уваги не лише через різке подорожчання, а й через скандал, пов'язаний із завищеними закупівельними цінами для ЗСУ. Якими будуть ціни на яйця у 2023 році та для чого в Україні вводиться нова класифікація яєць?

Related video

Восени 2022 року українських споживачів обурило різке зростання роздрібних цін на курячі яйця. Цей продукт став лідером у гонці інфляції. За результатами 2022 року ціни на яйця зросли на 76%, тоді як продукти харчування загалом подорожчали на 34,4%, а рівень інфляції в країні досяг 26,6%.

Поки невдоволення через зростання цін на яйця ще не вщухло, у січні 2023 року цей популярний продукт став символом корупційного скандалу. Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили факти закупівлі яєць для потреб ЗСУ по 17 грн за штуку — у 2,4 рази вищі, ніж у великих мережах супермаркетів.

Війна та кури. Чи зможуть птахофабрики відновлювати знищений потенціал

Восени 2022 року до різкого подорожчання яєць привели пов'язані з війною проблеми галузі — руйнування птахофабрик, зменшення поголів'я несучок тощо. Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", нагадує, що з початком повномасштабного російського вторгнення на територію України більшість виробників курячих яєць, які перебували в центральних регіонах України, опинилися в зоні бойових дій, потужності в Донецькій, Харківській, Херсонській та Київській областях було втрачено, що вплинуло на зниження пропозиції яєць на ринку та їх подорожчання.

[ + – ] Під час війни великі українські птахофабрики опинилися під ударом Фото: Getty Images

Промовистим символом завданої галузі збитку стала одна з найбільших у Європі птахофабрика "Чорнобаївська" на Херсонщині. У березні 2022 року підприємство, окуповане та пограбоване росіянами, залишилося без електропостачання, можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію, в результаті загинуло близько 4,4 млн курей.

Виробник яєць агрохолдинг "Авангард", до структури якого входить птахофабрика "Чорнобаївська", оцінює свої збитки внаслідок російської агресії таким чином:

втрати від загибелі птиці: 0,7 млрд грн ($20 млн)

втрачений прибуток від не знесеного яйця: 5,8 млрд грн ($160 млн)

понівечене та вкрадене обладнання: 5,5 млрд грн ($150 млн)

загальні фінансові втрати: 12 млрд грн ($330 млн)

Як зазначають в агрохолдингу "Авангард", знищення цього ключового підприємства галузі призвело до дефіциту курячих яєць та зростання цін.

Тепер пропозиція яєць на полицях супермаркетів і, відповідно, динаміка цін на них залежить від того, наскільки швидко українським птахівникам вдасться подолати наслідки російської агресії та відновити потенціал галузі.

Як повідомив Фокусу Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України", розуміючи свою соціальну відповідальність та важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни, виробники яєць підписали наприкінці минулого року Меморандум з Мінагрополітики України, в якому окреслили основні заходи, необхідні для стабілізації ринку та недопущення у майбутньому його різких коливань.

"Виробники виконали взяті зобов'язання і протягом останнього кварталу минулого року посадили на вирощування близько 4,5 млн голів добового молодняку птиці, що на 25% більше у порівнянні з поголів'ям вересня. У січні поточного року збільшення поголів'я курей-несучок продовжилося. Відповідно, відбувається поступове оновлення обсягів виробництва яєць", — продовжує Карпенко.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин підтверджує, що на промислових підприємствах, які взимку виступають основними постачальниками яєць, поголів'я курей-несучок поступово зростає. Проте співрозмовниця Фокусу попереджає, що це тривалий процес. Світлана Пашко каже, що сьогодні потенціал галузі не відновлено, адже багато підприємств залишаються зруйнованими, або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Додаткові проблеми фермерам створює російський енергетичний тероризм. Проблеми з електропостачанням призводять до негативних наслідків для птахофабрик:

збільшення собівартості виробництва, зокрема, з допомогою електропостачання від генераторів;

значні виробничі втрати при закладанні яєць на інкубацію, недоотримання молодняку та скорочення обсягів виробництва.

Важливо

Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року і чому ростуть ціни

Весняні яйця. Як зміниться ціна десятка курячих яєць наступного півріччя

Наразі залишається з'ясувати, як вплинуть описані тенденції у галузі на роздрібні ціни на курячі яйця в Україні. На думку Сергія Карпенка, збільшення пропозиції курячих яєць на ринку завдяки зростанню обсягів виробництва та посиленню сезонного фактору, розширенню надходжень продукції від домогосподарств надаватиме безпосередній вплив на формування цін вже наприкінці першого кварталу. Тобто у березні яйця можуть подешевшати.

[ + – ] Навесні курки-несучки невеликих фермерів та домогосподарств компенсують дефіцит яєць Фото: Открытые источники

За прогнозними розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, ціни на курячі яйця зберігатимуться до Великодніх свят на рівні 70,60-71,50 грн за десяток, залежно від марки та умов у певній мережі супермаркетів.

"Нагадаю, поголів'я курей-несучок оновлюється щовесни, але у 2022 році через важку ситуацію в країні відбулася технологічна перерва. У найближчі місяці виробництво яєць зростатиме, адже почнуть нестись ті курки-несучки, поголів'я яких відновили на підприємствах пів року тому", – уточнює Світлана Пашко.

За словами Пашко, зниження цін на яйця очікується після великодніх свят (16 квітня 2023 року, — Фокус ). Оскільки відключення світла та використання генераторів також впливає на формування цін на яйця, покращення ситуації з енергопостачанням після закінчення опалювального сезону також вплине на цінові тенденції.

"У найближчі два місяці ціна на яйця може знизитися не так суттєво, як хотілося б — лише на 10-15%", — продовжує Світлана Литвин. Однак співрозмовниця Фокусу прогнозує, що зниження вартості яєць на 35-40% від поточного рівня спостерігатиметься після Великодня завдяки двом наступним факторам:

збільшення пропозиції від домогосподарств через теплішу погоду

зменшення попиту з боку населення після Великодня

Тобто, у першому півріччі 2023 року очікується наступна зміна середніх цін на десяток яєць курячих С1 у великих мережах супермаркетів:

перша декада лютого: 74,15 грн.;

напередодні Великодня: (16 квітня): 66,74 — 63,03 грн.;

після Великодня (з другої половини квітня): 48,20 – 44,49 грн.

[ + – ] Після Великодня яйця мають подешевшати

Уточнимо: жоден прогноз за будь-якого сценарію не передбачає зростання цін на яйця до 17 грн за штуку. Така вартість яєць і близько не відповідає ринковим очікуванням з урахуванням можливої інфляції. Нагадаємо, згідно з нещодавнім прогнозом НБУ інфляція у 2023 році сповільниться до річного значення 18,7%.

Важливо

Інфляція в Україні знижуватиметься та за підсумками 2023 року становитиме 18,7%, — голова НБУ Пишний

Яйця по-європейськи. Навіщо в Україні запроваджується нова класифікація яєць

Увагу до курячих яєць останнім часом привертають не лише стрибки цін та корупційні скандали, про які вище згадував Фокус. Інтерес викликала і нещодавня публікація для громадського обговорення проєкту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження вимог до курячих яєць".

У проєкті наказу викладено нові вимоги до курячих яєць. Зокрема, йдеться про таке:

сортування яєць за їх якістю та вагою;

штампування яєць;

маркування упаковок (контейнерів) і транспортної тари для яєць;

маркування контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві при поштучному продажу яєць;

упаковка та перепакування яєць;

вимоги до записів, які мають вести оператори ринку.

Також Мінагрополітики у новому проєкті пропонує ділити яйця на клас "А" та клас "В". У першому випадку яйця повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів і сторонніх запахів.

За вагою яйця класу А планують поділити на категорії:

XL — яйця, вага яких становить 73 грами і більше;

L — яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менше 73 г;

М — яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менше 63 г;

S — яйця, вага яких становить менше 53 г.

[ + – ] В Україні готується нова класифікація яєць Фото: Pixabay

Як з'ясував Фокус, поява цього документа пов'язана з євроінтеграцією України. У Мінагрополітики у відповідь на запит видання відповіли, що проєкт "Про затвердження вимог до курячих яєць" оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики 26 січня 2023 року з метою збирання пропозицій та зауважень, які можна надсилати міністерству протягом місяця з дня оприлюднення документа.

Проєкт наказу "Про затвердження вимог до курячих яєць" розроблений Мінагрополітики виключно на основі законодавства ЄС, що дозволить Україні зробити ще один крок до інтеграції з ринком ЄС та підтвердити, що Україна, як країна-кандидат у члени ЄС, може швидко та якісно виконувати обов'язки, наявних у межах угоди про Асоціацію, — пояснюють цей крок у пресслужбі міністерства. — Передбачається, що цей наказ набуде чинності з дня його офіційного опублікування та буде введений у дію 1 січня 2028 року, тобто майже через шість років.

Сергій Карпенко підтверджує, що ініціатива пояснюється метою приведення у відповідність до законодавства ЄС вимог до курячих яєць, щодо показників їх якості або характеристик, а також процесів і методів виробництва — штампування, упаковки, маркування, ведення записів. Карпенко наголошує, що з огляду на те, що Проєкт наказу "Про затвердження вимог до курячих яєць" набуде чинності з 1 січня 2028 року, на нинішнє ціноутворення він ніяк не вплине.

"Наразі в Україні діють технічні умови для цієї категорії продуктів харчування, які відрізняються від європейських. Як у нас, так і в країнах Європи яйця сортуються за вагою. Але якщо в Україні яйце вагою 53-63 грами маркується категорією С1, то в Європі — М. Відповідно, невдовзі в Україні на яйці і транспортній тарі замість С2, С1, С0 та СВ буде вказано S, M, L, XL", — деталізує Світлана Литвин.

Крім того, співрозмовниця Фокусу нагадує про введення наступних класів яєць:

клас А: яйце, призначене для реалізації кінцевого споживача і має привабливий зовнішній вигляд

клас B: яйце, що має певні недоліки, наприклад забруднення, та призначене для подальшої переробки, зокрема, на сухі та рідкі яєчні продукти

За словами Світлани Литвин, цього принципу, який поки що не зафіксований у нормативних документах, на українських підприємствах дотримувалися і раніше.

"Нові вимоги не вплинуть на ціноутворення, оскільки не спричинять жодних помітних витрат виробників. А щодо дорожчої та дешевшої продукції, то й зараз більше яйце продається дорожче, і ця закономірність збережеться", — прогнозує Світлана Литвин.