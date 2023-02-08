Скандальные яйца. Почему яйца в Украине еще не стоят 17 гривен за штуку, но все может измениться

За прошедшее полугодие куриные яйца в Украине оказывались в фокусе внимания не только из-за резкого подорожания, но также из-за скандала, связанного с завышенными закупочными ценами для ВСУ. Какими будут цены на яйца в 2023 году и для чего в Украине вводится новая классификация яиц?

Related video

Осенью 2022 года украинских потребителей возмутил резкий рост розничных цен на куриные яйца. Этот продукт стал лидером в гонке инфляции. По результатам 2022 года, цены на яйца выросли на 76%, в то время как продукты питания в целом подорожали на 34,4%, а уровень инфляции в стране достиг 26,6%.

Пока недовольство из-за роста цен на яйца еще не утихло, в январе 2023 года этот популярный продукт стал символом коррупционного скандала. Напомним, СМИ обнародовали факты закупки яиц для нужд ВСУ по 17 грн за штуку – в 2,4 раза выше, чем в крупных сетях супермаркетов.

Война и куры. Смогут ли птицефабрики восстанавливать уничтоженный потенциал

Осенью 2022 года к резкому удорожанию яиц привели связанные с войной проблемы отрасли — разрушение птицефабрик, уменьшение поголовья несушек и т.д. Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", напоминает, что с началом полномасштабного российского вторжения на территорию Украины большинство производителей куриных яиц, находившихся в центральных регионах Украины, оказались в зоне боевых действий, мощности в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Киевской областях были потеряны, что повлияло на снижение предложение яиц на рынке и их удорожание.

[ + – ] Во время войны крупные украинские птицефабрики оказались под ударом Фото: Getty Images

Красноречивым символом нанесенного отрасли ущерба стала одна из крупнейших в Европе птицефабрика "Чернобаевская" на Херсонщине. В марте 2022 года предприятие, оккупированное и ограбленное россиянами, осталось без электроснабжения, возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию, в результате погибло около 4,4 млн кур.

Производитель яиц агрохолдинг "Авангард", в структуру которого входит птицефабрика "Чернобаевская", оценивает свои убытки в результате российской агрессии следующим образом:

потери от гибели птицы: 0,7 млрд грн ($20 млн)

потерянный доход от не снесенного яйца: 5,8 млрд грн ($160 млн)

изуродованное и украденное оборудование: 5,5 млрд грн ($150 млн)

общие финансовые потери: 12 млрд грн ($330 млн)

Как отмечают в агрохолдинге "Авангард", уничтожение этого ключевого предприятия отрасли привело к дефициту куриных яиц и росту цен.

Теперь предложение яиц на полках супермаркетов и, соответственно, динамика цен на них, зависят от того, насколько быстро украинским птицеводам удастся преодолеть последствия российской агрессии и восстановить потенциал отрасли.

Как сообщил Фокусу Сергей Карпенко, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины", понимая свою социальную ответственность и важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, производители яиц подписали в конце прошлого года Меморандум с Минагрополитики Украины, в котором обозначили основные меры, необходимые для стабилизации рынка и недопущения в будущем его резких колебаний.

"Производители выполнили взятые обязательства и в течение последнего квартала прошлого года посадили на выращивание около 4,5 млн голов суточного молодняка птицы, что на 25% больше по сравнению с поголовьем сентября. В январе текущего года увеличение поголовья кур-несушек продолжилось. Соответственно, происходит постепенное обновление объемов производства яиц", — продолжает Карпенко.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин подтверждает, что на промышленных предприятиях, которые зимой выступают основными поставщиками яиц, поголовье кур-несушек постепенно растет. Однако собеседница Фокуса предупреждает, что это длительный процесс. Светлана Пашко говорит, что сегодня потенциал отрасли не восстановлен, ведь многие предприятия остаются разрушенными, либо находятся на временно оккупированных территориях.

Дополнительные проблемы фермерам создает российский энергетический терроризм. Проблемы с электроснабжением приводят к негативным последствиям для птицефабрик:

увеличение себестоимости производства, в том числе, за счет электроснабжения от генераторов;

значительные производственные потери при закладке яиц на инкубацию, недополучение молодняка и сокращение объемов производства.

Важно

Кушать — дорого. Сколько стоят продукты в Украине в начале 2023 года и почему растут цены

Весенние яйца. Как изменится цена десятка куриных яиц в следующее полугодие

Теперь остается выяснить, как повлияют описанные тенденции в отрасли на розничные цены на куриные яйца в Украине. По мнению Сергея Карпенко, увеличение предложения куриных яиц на рынке, благодаря росту объемов производства и усилению сезонного фактора, расширению поступлений продукции от домохозяйств будет оказывать непосредственное влияние на формирование цен уже в конце первого квартала. То есть, в марте яйца могут подешеветь.

[ + – ] Весной курицы-несушки небольших фермеров и домохозяйств компенсируют дефицит яиц Фото: Открытые источники

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цены на куриные яйца будут сохраняться до Пасхальных праздников на уровне 70,60-71,50 грн за десяток, в зависимости от марки и условий в определенной сети супермаркетов.

"Напомню, поголовье кур-несушек обновляется каждую весну, но в 2022 году из-за тяжелой ситуации в стране произошел технологический перерыв. В ближайшие месяцы производство яиц будет расти, ведь начнут нестись те курицы-несушки, поголовье которых возобновили на предприятиях полгода назад", — уточняет Светлана Пашко.

По словам Пашко, снижение цен на яйца ожидается после пасхальных праздников (16 апреля 2023 года, — Фокус). Поскольку отключение света и использование генераторов также влияет на формирование цен на яйца, улучшение ситуации с энергоснабжением после окончания отопительного сезона тоже окажет положительное влияние на ценовые тенденции.

"В ближайшие два месяца цена на яйца может снизиться не так существенно, как хотелось бы, – только на 10-15%", – продолжает Светлана Литвин. Однако собеседница Фокуса прогнозирует, что снижение стоимости яиц на 35-40% от текущего уровня будет наблюдаться после Пасхи, благодаря двум следующим факторам:

увеличение предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды

уменьшение спроса со стороны населения после Пасхи

То есть, в первом полугодии 2023 года можно ожидать следующее изменение средних цен на десяток яиц куриных С1 в крупных сетях супермаркетов:

первая декада февраля: 74,15 грн.;

канун Пасхи: (16 апреля): 66,74 — 63,03 грн.;

после Пасхи (со второй половины апреля): 48,20 – 44,49 грн.

[ + – ] После Пасхи яйца должны подешеветь

Уточним: ни один прогноз при любом сценарии не предполагает роста цен на яйца до 17 грн за штуку. Такая стоимость яиц и близко не соответствует рыночным ожиданиям с учетом возможной инфляции. Напомним, согласно недавнему прогнозу НБУ инфляция в 2023 году замедлится до годового значения 18,7%.

Важно

Инфляция в Украине будет снижаться и по итогам 2023 года составит 18,7%, — глава НБУ Пышный

Яйца по-европейски. Зачем в Украине вводится новая классификация яиц

Внимание к куриным яйцам в последнее время привлекают не только скачки цен и коррупционные скандалы, о которых выше упоминал Фокус. Интерес вызвала и недавняя публикация для общественного обсуждения проекта приказа Минагрополитики Украины "Об утверждении требований к куриным яйцам".

В проекте приказа изложены новые требования к куриным яйцам. В частности, речь идет о таком:

сортировка яиц по их качеству и по весу;

штамповка яиц;

маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц;

маркировка контейнеров для промышленных яиц и предоставления информации потребителю при поштучной продаже яиц;

упаковка и переупаковка яиц;

требования к записям, которые должны вести операторы рынка.

Также Минагрополитики в новом проекте предлагает делить яйца на класс "А" и класс "В". В первом случае яйца должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров и без посторонних запахов.

По весу яйца класса А планируют разделить на категории:

XL — яйца, вес которых составляет 73 грамма и больше;

L — яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако менее 73 г;

М — яйца, вес которых составляет 53 г и более, однако менее 63 г;

S — яйца, вес которых составляет менее 53 г.

[ + – ] В Украине готовится новая классификация яиц Фото: Pixabay

Как выяснил Фокус, появление этого документа связано с евроинтеграцией Украины. В Минагрополитики в ответ на запрос издания ответили, что проект "Об утверждении требований к куриным яйцам" обнародован на официальном сайте Минагрополитики 26 января 2023 года с целью сбора предложений и замечаний, которые можно направлять министерству в течение месяца со дня обнародования документа.

"Проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам" разработан Минагрополитики исключительно на основе законодательства ЕС, что позволит Украине сделать еще один шаг к интеграции с рынком ЕС и подтвердить, что Украина, как страна-кандидат в члены ЕС, может быстро и качественно выполнять обязанности, возложенные в рамках соглашения об Ассоциации, – объясняют этот шаг в пресс-службе министерства. — Предполагается, что этот приказ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет введен в действие 1 января 2028 года, то есть почти через шесть лет".

Сергей Карпенко подтверждает, что инициатива объясняется целью приведения в соответствие с законодательством ЕС требований к куриным яйцам, в части показателей их качества или характеристик, а также процессов и методов производства — штамповки, упаковки, маркировки, ведения записей. Карпенко подчеркивает, что с учетом того, что Проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам" вступит в действие с 1 января 2028 года, на нынешнее ценообразование он никак не повлияет.

"Сейчас в Украине действуют технические условия для этой категории продуктов питания, которые отличаются от европейских. Как у нас, так и в странах Европы яйца сортируются по весу. Но если в Украине яйцо весом 53-63 грамма маркируется категорией С1, то в Европе – М. Соответственно, вскоре в Украине на яйце и транспортной таре вместо С2, С1, С0 и СВ будет указано S, M, L, XL", — детализирует Светлана Литвин.

Кроме того, собеседница Фокуса напоминает о введении следующих классов яиц:

класс А: яйцо, предназначенное для реализации конечному потребителю и имеющее привлекательный внешний вид

класс B: яйцо, имеющее определенные недостатки, например загрязнение, и предназначенное для дальнейшей переработки, в частности, на сухие и жидкие яичные продукты

По словам Светланы Литвин, этому принципу, пока не зафиксированному в нормативных документах, на украинских предприятиях придерживались и ранее.

"Новые требования не повлияют на ценообразование, поскольку не повлекут за собой никаких заметных затрат производителей. А что касается более дорогой и более дешевой продукции, то и сейчас более крупное яйцо продается дороже, и эта закономерность сохранится", — прогнозирует Светлана Литвин.