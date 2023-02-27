Не только Польша: в каких странах планирует работать компания "Нова пошта"
Как компания "Нова пошта" работает на рынке Польши и планирует расширять присутствие за рубежом в интервью Фокусу рассказывает операционный директор "Нова пошты" Евгений Тафийчук.
До полномасштабной войны с Россией группа компаний "Нова пошта" развивала направление международной доставки. С этой целью в рамках группы в 2015 году учредили компанию "Нова пошта Глобал", которая осуществляет доставку отправлений по всему миру и предлагает сервис NP Shopping (доставку товаров из зарубежных онлайн-магазинов).
Во время полномасштабной войны в Украине в развитии международного бизнеса компании стартовал новый этап – в октябре 2022 года "Новая пошта" открыла свое первое отделение в Варшаве. А по состоянию на 23 февраля 2023 года сеть компании в Польше уже насчитывает 19 отделений в следующих девяти городах:
- Варшава (5 почтовых отделений, 1 грузовое)
- Краков (2 почтовых отделения)
- Люблин (2 почтовых отделения)
- Гданьск (2 почтовых отделения)
- Вроцлав (2 почтовых отделения)
- Познань (2 почтовых отделения)
- Жешув (1 почтовое отделение)
- Лодзь (1 почтовое отделение)
- Катовице (1 почтовое отделение)
"Большим триггером для дальнейших шагов стала миграция украинцев от войны. Мы смотрели, куда поехали наши соотечественники, и обратили внимание на Польшу, где находятся около 3 млн украинцев. Оттуда мы получали много запросов о наших услугах. И тогда мы приняли решение о выходе на этот рынок", – рассказал в интервью Фокусу операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук.
Собеседник издания подчеркнул, что таким образом "Нова пошта" стала первым украинским крупным бизнесом, который вышел на рынок Польши и сразу же громко заявил о себе.
Также Евгений Тафийчук рассказал Фокусу, что группа компаний "Нова пошта" имеет амбиции стать международной, глобальной компанией, собирается масштабироваться и выходить на крупнейшие рынки Европы, США, Китая. Этот большой путь начинается с Европы, где сейчас живет больше украинцев, которые уже хорошо знают "Новую почту" и должны стать ее клиентами. В приоритете следующие страны:
- Польша
- Германия
- Румыния
- Чехия
- Литва
- Латвия
- Эстония
За рубежом компания приняла решение работать под брендом Nova Post, поскольку украинское слово "пошта" непонятно иностранцам. Следующей страной, где появится подобная вывеска, должна стать Литва, — в середине марта 2023 года в Вильнюсе откроется первое литовское отделение.
Также в интервью Фокусу Евгений Тафийчук рассказал о будущем авиакомпании "Новой пошты" Supernova Airlines, об ущербе, нанесенном полномасштабным российским вторжением и о возобновлении работы в освобожденном Херсоне.
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