Не только Польша: в каких странах планирует работать компания "Нова пошта"

Как компания "Нова пошта" работает на рынке Польши и планирует расширять присутствие за рубежом в интервью Фокусу рассказывает операционный директор "Нова пошты" Евгений Тафийчук.

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До полномасштабной войны с Россией группа компаний "Нова пошта" развивала направление международной доставки. С этой целью в рамках группы в 2015 году учредили компанию "Нова пошта Глобал", которая осуществляет доставку отправлений по всему миру и предлагает сервис NP Shopping (доставку товаров из зарубежных онлайн-магазинов).

Во время полномасштабной войны в Украине в развитии международного бизнеса компании стартовал новый этап – в октябре 2022 года "Новая пошта" открыла свое первое отделение в Варшаве. А по состоянию на 23 февраля 2023 года сеть компании в Польше уже насчитывает 19 отделений в следующих девяти городах:

Варшава (5 почтовых отделений, 1 грузовое)

Краков (2 почтовых отделения)

Люблин (2 почтовых отделения)

Гданьск (2 почтовых отделения)

Вроцлав (2 почтовых отделения)

Познань (2 почтовых отделения)

Жешув (1 почтовое отделение)

Лодзь (1 почтовое отделение)

Катовице (1 почтовое отделение)

"Большим триггером для дальнейших шагов стала миграция украинцев от войны. Мы смотрели, куда поехали наши соотечественники, и обратили внимание на Польшу, где находятся около 3 млн украинцев. Оттуда мы получали много запросов о наших услугах. И тогда мы приняли решение о выходе на этот рынок", – рассказал в интервью Фокусу операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук.

Собеседник издания подчеркнул, что таким образом "Нова пошта" стала первым украинским крупным бизнесом, который вышел на рынок Польши и сразу же громко заявил о себе.

[ + – ] Первое авто компании перед Киевским инновационным терминалом "Новой пошти" напоминает о долгом пути построения крупного бизнеса Фото: Мария Бабенко

Также Евгений Тафийчук рассказал Фокусу, что группа компаний "Нова пошта" имеет амбиции стать международной, глобальной компанией, собирается масштабироваться и выходить на крупнейшие рынки Европы, США, Китая. Этот большой путь начинается с Европы, где сейчас живет больше украинцев, которые уже хорошо знают "Новую почту" и должны стать ее клиентами. В приоритете следующие страны:

Польша

Германия

Румыния

Чехия

Литва

Латвия

Эстония

За рубежом компания приняла решение работать под брендом Nova Post, поскольку украинское слово "пошта" непонятно иностранцам. Следующей страной, где появится подобная вывеска, должна стать Литва, — в середине марта 2023 года в Вильнюсе откроется первое литовское отделение.

Также в интервью Фокусу Евгений Тафийчук рассказал о будущем авиакомпании "Новой пошты" Supernova Airlines, об ущербе, нанесенном полномасштабным российским вторжением и о возобновлении работы в освобожденном Херсоне.

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