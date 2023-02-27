Не лише Польща: у яких країнах планує працювати компанія "Нова пошта"

Як компанія "Нова пошта" працює на ринку Польщі та планує розширювати присутність за кордоном в інтерв'ю Фокусу розповідає операційний директор "Нова пошти" Євген Тафійчук.

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До повномасштабної війни з Росією група компаній "Нова пошта" розвивала напрямок міжнародної доставки. З цією метою в межах групи у 2015 році заснували компанію "Нова пошта Глобал", яка здійснює доставку відправлень по всьому світу та пропонує сервіс NP Shopping (доставку товарів із зарубіжних онлайн-магазинів).

Під час повномасштабної війни в Україні у розвитку міжнародного бізнесу компанії стартував новий етап — у жовтні 2022 року "Нова пошта" відкрила своє перше відділення у Варшаві. А станом на 23 лютого 2023 року мережа компанії у Польщі вже налічує 19 відділень у таких дев'яти містах:

Варшава (5 поштових відділень, 1 вантажне);

Краків (2 поштові відділення);

Люблін (2 поштові відділення);

Гданськ (2 поштові відділення);

Вроцлав (2 поштові відділення);

Познань (2 поштові відділення);

Жешув (1 поштове відділення);

Лодзь (1 поштове відділення);

Катовіце (1 поштове відділення).

"Великим тригером для подальших кроків стала міграція українців від війни. Ми дивилися, куди поїхали наші співвітчизники, і звернули увагу на Польщу, де перебувають майже 3 млн українців. Звідти ми отримували багато запитів щодо наших послуг. І тоді ми ухвалили рішення про вихід на цей ринок", — розповів в інтерв'ю Фокусу операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук.

Співрозмовник видання наголосив, що так "Нова пошта" стала першим українським великим бізнесом, який вийшов на ринок Польщі й одразу голосно заявив про себе.

[ + – ] Перше авто компанії перед Київським інноваційним терміналом "Нової пошти" нагадує про довгий шлях побудови великого бізнесу Фото: Марiя Бабенко

Також Євген Тафійчук розповів Фокусу, що група компаній "Нова пошта" має амбіції стати міжнародною, глобальною компанією, збирається масштабуватися та виходити на найбільші ринки Європи, США, Китаю. Цей великий шлях починається з Європи, де зараз мешкає більше українців, які вже добре знають "Нову пошту" і мають стати її клієнтами. У пріоритеті такі країни:

Польща;

Німеччина;

Румунія;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія.

За кордоном компанія вирішила працювати під брендом Nova Post, оскільки українське слово "пошта" незрозуміле іноземцям. Наступною країною, де з'явиться подібна вивіска, має стати Литва — у середині березня 2023 року у Вільнюсі відкриється перше литовське відділення.

Також в інтерв'ю Фокусу Євген Тафійчук розповів про майбутнє авіакомпанії "Нової пошти" Supernova Airlines, про збитки, завдані повномасштабним російським вторгненням і про відновлення роботи у звільненому Херсоні.

Раніше Фокус розповідав, як можна отримати з-за кордону генератори, зарядні станції та Starlink без мита та ПДВ.