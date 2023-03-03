В Киеве у застройщика ЖК через суд забрали земельный участок: что происходит

Суд согласился с доводами прокурора о невозможности жилищного строительства на землях промышленности и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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Хозяйственный суд в Киеве согласился с иском городской прокуратуры, в котором правоохранители требовали расторгнуть договор аренды и вернуть земельный участок в Святошинском районе столицы площадью более 4 га и стоимостью 217,4 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в 2003 году участок земли в переулке Приборном, относящийся к категории земель промышленности, был передан Кивсоветом в долгосрочную аренду на 25 лет акционерному обществу для эксплуатации и обслуживания административно-производственных и хозяйственных зданий и сооружений.

"Однако, нарушив земельное законодательство и условия договора, общество начало на этой территории строительство жилищного комплекса, чем фактически без соответствующего решения Киевсовета незаконно изменило категорию земельного участка из земель промышленности на земли жилой и общественной застройки", — сообщают в прокуратуре.

Суд согласился с доводами правоохранителей и удовлетворил исковые требования в полном объеме, расторгнув договор. В судебном решении сказано, что компания, которая арендовала землю, должна вернуть ее "в состоянии, не худшем по сравнению с тем, в котором ее сдавали в аренду", хотя там уже построили три многоэтажки, две из которых даже введены в эксплуатацию. При этом известно, что на участке уже построено три многоэтажных дома, а две высотки уже сданы в эксплуатацию.

Отметим, что земля, которую отсудили у застройщика, находится рядом со станцией метро "Академгородок" в Святошинском районе.

Как в Украине хотят поменять градостроительство

В конце 2022 года парламент проголосовал за проект №5655 главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности".

"Принятие проекта закона создаст основу для устранения коррупционных рисков в сфере градостроительной деятельности, будет способствовать улучшению инвестиционного климата и повлияет на развитие строительства в целом", — утверждают авторы законопроекта.

При этом общественные организации, мэры городов и архитекторы моментально опубликовали свое видение, почему проект Елены Шуляк, по их мнению, не стоит подписывать президенту. Так, столичный градоначальник Виталий Кличко уверен, что законопроект полностью нивелирует контроль городов за строительством. А еще на рынке появятся условия для монопольного централизованного допуска застройщиков.

"А зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления! Таким образом, самовольное строительство становится полностью легализованным, нарушая права как владельцев земельных участков, так и жителей общин", — прокомментировал проект мэр Киева Виталий Кличко.

Не согласен с целесообразностью новой градостроительной реформы, которую приняли депутаты, и мэр Львова Андрей Садовый.

"Нам предлагают управлять городом, но завязывают руки. Мне очень досадно, что это происходит сегодня. Эта реформа нуждается в широком обсуждении и возможности услышать все стороны процесса. Нельзя говорить о местном самоуправлении без местного самоуправления", — отметил Садовый.

Ранее Фокус разбирался, могут ли застройщики из-за войны ссылаться на форс-мажор, чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами. Также Фокус сообщал, что во Львове во время войны стоимость жилья в новостройках практически сравнялась с уровнем Киева.