Швеция предоставит на гуманитарные нужды женщинам Украины и Молдовы более 10 миллионов евро

Инициатива предусматривает продвижение возможностей и прав граждан в ближайшее время и в долгосрочной перспективе.

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В Украину и Молдову поступит благодаря Фонду ООН в области народонаселения (UNFPA) около 9 миллионов евро, а через структуру ООН Женщины (UN Women) – около 2 миллионов евро. Денежные средства предусмотрены на укрепление усилий двух стран по удовлетворению гуманитарных потребностей женщин и девушек. На сайте шведского правительства 8 марта сообщили подробности.

Йохан Форсселл, министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции, высказался о предоставлении соответствующего пакета помощи. Цель — помочь восстановить и впоследствии укрепить украинскую систему здравоохранения и инфраструктуру, которые в результате российской агрессии серьезно пострадали. Сейчас ситуация в медицинском направлении неудовлетворительная.

Он отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину и ее атаки на медицинские учреждения имеют опасные последствия для девушек и женщин. Целевые средства могут использовать для спасения жизни. Финансовая помощь позволит установить оборудование в мобильные медицинские клиники для предотвращения роста показателей материнской и младенческой смертности, а также предоставит поддержку жертвам сексуального насилия, связанного с войной. Это полностью отвечает приоритетам правительства скандинавского государства о помощи для смягчения последствий войны в Украине.

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики в Украине Екатерина Левченко также отметила, что война очень негативно повлияла на всех, но женщины пострадали в результате боевых действий больше всего. В настоящее время ощущается острая потребность в восстановлении страны, ее социальной сферы.

"Мы все еще имеем острую текущую ситуацию, но для нас также важно, чтобы женщины и дальше имели право голоса в восстановлении и восстановлении нашей страны", — отметила она.

Ранее Фокус сообщил, почему "Птичка" из Азовстали Екатерина Полищук не отмечает 8 марта. По ее мнению, получать букет один раз в год 8 марта – это унизительно, а главная женщина в ее жизни – это Украина. Она считает, следует менять отношение к такому подходу.