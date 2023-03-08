"Борюсь за справедливость": "Пташка" из Азовстали объяснила, почему не празднует 8 марта

По мнению Екатерины Полищук, получать букет один раз в год 8 марта — это унизительно, а главная женщина в ее жизни — это Украина.

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Защитница Мариуполя и парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" написала в своем Instagram почему не празднует Международный женский день 8 марта.

"Я не праздную. Равенства не существует. Существует борьба, соответствие занимаемой должности и долбо**бы. Я не считаю целесообразным бороться за равенство. Я борюсь за справедливость и с долбо**бами. Вам может нравиться моя позиция, или нет, но вам ее не изменить", — делится с подписчиками прошедшая российский плен Полищук.

[ + – ] Получить букет раз в год - это унизительно

По словам защитницы Мариуполя, ей было бы неприятно, если бы ее супруг вспоминал о том, что она женщина только один раз в году и дарил ей дежурный букет. Ее родная страна Украина является главной женщиной в ее жизни.

"То, во что совок превратил день борьбы за права женщин — мне лично отвратительно. Меня должны уважать ежедневно, а не раз в году. И не за то, женщина я или не женщина, имею я ребенка или нет, а за то, какой я человек, за мои поступки. Мне бы было крайне неприятно и совсем не празднично, если бы мой муж дарил цветы и любил меня только раз в году", — дает Полищук свою оценку женскому дню.

"А по поводу борьбы … Я борюсь каждый день. За свободную Украину и будущее наших детей. Все женщины Украины будут унижены, если мы окажемся под властью врага. Приоритеты нужно расставлять. Украина — главная женщина в моей жизни. И я буду бороться за нее!", — подвела итоги "Пташка".

Многие пользователи социальной сети разделили мнение Полищук, подчеркнув, что также давно отказались от празднования 8 марта.

Напомним, 21 сентября 2022 часть украинских военнопленных из "Азовстали" вернули домой, среди них была и парамедик "Пташка".

Ранее, 18 сентября, спустя 4 месяца после плена и накануне возвращения на родину, появилось первое интервью с Екатериной Полищук, где 21-летняя девушка ответила, что без сомнений поехала бы снова в Мариуполь.